Συναγερμός στο Κορωπί: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση - Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου 1 Αυγούστου 2026, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 34 πυροσβέστες, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, με τη συνδρομή 10 πυροσβεστικών οχημάτων.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.