Breaking news icon BREAKING
NEWS

Συναγερμός στο Κορωπί: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση - Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Κορωπί

Συναγερμός στο Κορωπί: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση - Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, με δύο ελικόπτερα να επιχειρούν από αέρος.

EUROKINISSI
EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου 1 Αυγούστου 2026, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 34 πυροσβέστες, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, με τη συνδρομή 10 πυροσβεστικών οχημάτων.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Κορωπί

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader