Φθιώτιδα: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καμηλόβρυση

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15.00 και η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4). Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Λαμιέων.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Παράλληλα ήχησε το 112 στους κατοίκους της περιοχής για βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καμηλόβρυση της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στον οικισμό των Ρομά, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει άμεση απειλή για κατοικίες, σύμφωνα με το Lamianow.gr.