Κόκκινος συναγερμός σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια για φωτιές και την Κυριακή

Οι φωτιές που δοκιμάζουν τις τελευταίες ημέρες την Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια διατηρούν σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν εκ νέου αύριο, Κυριακή 2 Αυγούστου, διατηρώντας υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών στις πλέον επιβαρυμένες περιοχές.



Οι φωτιές εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό μέτωπο ανησυχίας, ενώ οι άνεμοι, παρότι παρουσιάζουν πρόσκαιρη εξασθένηση τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 1 Αυγούστου, θα φτάσουν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ την Κυριακή σε Αττική και νότια Εύβοια, πριν υποχωρήσουν σταδιακά από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα.



Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, η μικρή υποχώρηση της έντασης των ανέμων τις τελευταίες ώρες επέτρεψε την αποτελεσματικότερη συνδρομή των εναέριων μέσων στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στη Βοιωτία, όπου καταγράφονταν οι ισχυρότερες ριπές.



Για την ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού προβλέπεται μέσα στη νύχτα περαιτέρω μικρή εξασθένηση, με τους ανέμους να πνέουν στα 5 έως 6 μποφόρ. Ωστόσο, από το πρωί της Κυριακής θα ενισχυθούν εκ νέου, φτάνοντας πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ στην Αττική και τη νότια Εύβοια, ενώ από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση στα 4 έως 5 μποφόρ.





Red Code σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Με αυτά τα δεδομένα, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται την Κυριακή (02.08.2026) η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας, όπου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.



Η ενεργοποίηση του Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με ανάπτυξη προσωπικού, μέσων και επιχειρησιακών πόρων, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.



Παράλληλα, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, με αντικείμενο τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική

Το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι το προσωπικό του παραμένει σε γενική επιφυλακή, λόγω των πολλαπλών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.



Παράλληλα συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι μικτές περιπολίες πυροσβεστικών, αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το σχέδιο Πολιτικής Προστασίας που προβλέπει, μεταξύ άλλων, προληπτικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση, εθνικούς δρυμούς και περιοχές υψηλού κινδύνου.



Έκκληση προς τους πολίτες



Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει νέα έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών χόρτων, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές και κάθε άλλη εργασία που ενδέχεται να αποτελέσει εστία ανάφλεξης.



Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω του 112.