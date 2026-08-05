Λαμία: Βανάκι ξήλωσε πυροσβεστικό κρουνό και δημιούργησε «πίδακα» νερού 8 μέτρων

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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης (4/8) στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας, όταν ένα βανάκι προσέκρουσε σε πυροσβεστικό κρουνό, προκαλώντας μια εντυπωσιακή εικόνα που θύμιζε αυτοσχέδιο συντριβάνι.

Σύμφωνα με το Lamiareport.gr, το όχημα προσέκρουσε στον πυροσβεστικό κρουνό που βρισκόταν στο παρκάκι του Ερυθρού Σταυρού, με αποτέλεσμα να τον ξηλώσει ολοσχερώς.

Η ζημιά προκάλεσε μεγάλη διαρροή νερού, με τον πίδακα που δημιουργήθηκε να εκτοξεύεται σε ύψος περίπου 7-8 μέτρων, μετατρέποντας για λίγη ώρα το σημείο σε ένα εντυπωσιακό θέαμα για τους κατοίκους της περιοχής.

Κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους

Το ασυνήθιστο σκηνικό δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή των κατοίκων, οι οποίοι βγήκαν από τα σπίτια τους για να δουν τι είχε συμβεί.

Ιδιαίτερα τα παιδιά έσπευσαν στο σημείο, παρακολουθώντας με έκπληξη τον μεγάλο πίδακα νερού που είχε δημιουργηθεί από τη βλάβη.

Παρά την εντυπωσιακή εικόνα, το περιστατικό δεν είχε σοβαρές συνέπειες και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Lamia report.gr

Άμεση επέμβαση για την αποκατάσταση της βλάβης

Στο σημείο έφτασε συνεργείο της ΔΕΥΑ Λαμίας, το οποίο προχώρησε στη διακοπή της παροχής νερού, προκειμένου να περιοριστεί η απώλεια και να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης του πυροσβεστικού κρουνού.

Η επέμβαση των συνεργείων περιόρισε τα προβλήματα στην περιοχή και απέτρεψε μεγαλύτερη σπατάλη νερού.