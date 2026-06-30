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Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Νεκρό άτομο που έπεσε στο κενό - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, νεκρό εντοπίστηκε ένα άτομο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Φωτ.: Βασίλης Παπαναστασούλης / Flash.gr
Φωτ.: Βασίλης Παπαναστασούλης / Flash.gr
Βασίλης Παπαναστασούλης avatar
Βασίλης Παπαναστασούλης
Update: 11:12

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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (30/6) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένα άτομο βρέθηκε νεκρό έπειτα από πτώση από όροφο πολυκατοικίας.

Οι απόψεις διίστανται για το φύλο του θύματος ενώ στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής για τη νεκροψία.

Το περιστατικό έγινε γνωστό νωρίς το πρωί της Τρίτης και συνέβη στο κτηριακό συγκρότημα όπου στεγάζεται το αμερικανικό προξενείο, στην οδό Τσιμισκή.

Φωτ.: Βασίλης Παπαναστασούλης / Flash.gr
Φωτ.: Βασίλης Παπαναστασούλης / Flash.gr

Επί τόπου βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει το σημείο που έχει πρόσβαση από τον εσωτερικό χώρο υποκαταστήματος γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες. Μέχρι στιγμής η επικρατέστερη εκδοχή είναι αυτή της αυτοχειρίας.

Φωτ.: Βασίλης Παπαναστασούλης / Flash.gr
Φωτ.: Βασίλης Παπαναστασούλης / Flash.gr

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