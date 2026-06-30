Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Νεκρό άτομο που έπεσε στο κενό - Τι εξετάζουν οι Αρχές

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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (30/6) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένα άτομο βρέθηκε νεκρό έπειτα από πτώση από όροφο πολυκατοικίας.

Οι απόψεις διίστανται για το φύλο του θύματος ενώ στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής για τη νεκροψία.

Το περιστατικό έγινε γνωστό νωρίς το πρωί της Τρίτης και συνέβη στο κτηριακό συγκρότημα όπου στεγάζεται το αμερικανικό προξενείο, στην οδό Τσιμισκή.

Φωτ.: Βασίλης Παπαναστασούλης / Flash.gr

Επί τόπου βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει το σημείο που έχει πρόσβαση από τον εσωτερικό χώρο υποκαταστήματος γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με άτομο να εντοπίζεται νεκρό μετά από πτώση στο κενό



Βίντεο: Βασίλης Παπαναστασούλης pic.twitter.com/Xd2YWwnwJ8 — Flash.gr (@flashgrofficial) June 30, 2026

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες. Μέχρι στιγμής η επικρατέστερη εκδοχή είναι αυτή της αυτοχειρίας.