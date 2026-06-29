Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δίνει επίδομα για τρίτο και τέταρτο παιδί

Ένα νέο πλαίσιο δράσεων για την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης και της αυξανόμενης δυσκολίας πρόσβασης σε κατοικία παρουσίασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με στόχο τη στήριξη των δημοτών και ιδιαίτερα των νέων οικογενειών.

Κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κοινωνική Πολιτική, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που περιλαμβάνει οκτώ παρεμβάσεις: πέντε για την ενίσχυση της οικογένειας και τρεις για τη δημιουργία κοινωνικά προσιτής κατοικίας.

1. Θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ (εφάπαξ) για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας.

2. Παροχή δωρεάν της «πάνας του μωρού» για έναν χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας, ως μέτρο στήριξης της καθημερινότητας των γονέων.

3. Μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί, για χρονικό διάστημα τριών ετών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

4. Δημιουργία προγράμματος κατ’ οίκον υποστήριξης της μητρότητας με Κοινωνικό βοηθό, που θα επισκέπτεται εβδομαδιαία νέες μητέρες για να παρέχει συμβουλές φροντίδας, οδηγίες μητρότητας, ενημέρωση και σύνδεση με τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες

5. Διευκόλυνση πρόσβασης στο Εθνικό Πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται στους Δήμους πιλοτικής εφαρμογής. Το πρόγραμμα προσφέρει φροντίδα βρεφών και παιδιών από πιστοποιημένους επιμελητές, δίνοντας στις οικογένειες μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια.

Στο πρόβλημα της κατοικίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης απαντά με ένα νέο πρόγραμμα κοινωνικά προσιτής στέγασης για δημότες μέσα από τρία σημαντικά προγράμματα:

1. Διάθεση 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενοίκιο σε ευάλωτες και οικονομικά αδύναμες οικογένειες του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως μέτρο άμεσης απόδοσης. Ήδη έχουν ανακαινιστεί 40 διαμερίσματα και υπάρχουν 17 υπογεγραμμένα μισθωτήρια, με 7 ακόμη που αναμένεται να υπογραφούν μέχρι τέλος του μήνα.

2. Αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας μέσα από το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής αντιπαροχής, με στόχο τη δημιουργία 30 διαμερισμάτων κοινωνικά προσιτής δημοτικής κατοικίας, τα οποία θα απευθύνονται σε νέα ζευγάρια, με τουλάχιστον ένα παιδί και μονογονεϊκές οικογένειες, με κοινωνικά κριτήρια, ενισχύοντας τη δυνατότητα παραμονής τους στην πόλη και τη δημιουργία σταθερών συνθηκών οικογενειακής ζωής.

3. Μετατροπή του πρώην σχολικού κτηρίου της οδού Μητσάκη σε 20 διαμερίσματα κοινωνικά προσιτής κατοικίας, ως πολιτική αξιοποίησης και επανάχρησης της αδρανούς δημοτικής περιουσίας, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου κοινωνικής κατοικίας, όπου θα υπηρετείται η διαγενεακή σύνθεση, με τη συνύπαρξη διαφορετικών γενεών σε κλίμα γειτονιάς.

Με το νέο αυτό πακέτο μέτρων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιχειρεί να αντιμετωπίσει δύο αλληλένδετες προκλήσεις: τη μείωση των γεννήσεων και την πίεση που προκαλεί το αυξημένο κόστος στέγασης.

Η δημοτική αρχή επιδιώκει να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για τις οικογένειες, ενισχύοντας την παραμονή των νέων ανθρώπων στην πόλη και προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες για μια σταθερή και ασφαλή οικογενειακή ζωή.