Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Θεσσαλονίκη, Μύκονο: Συλλήψεις για ναρκωτικά, ληστείες και επιθέσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και στη Μύκονο, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 17 ατόμων, εκ των οποίων τα 15 φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της οργάνωσης. Ανάμεσα στους προσαχθέντες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές βρίσκονται οπαδοί μεγάλης ομάδας της Θεσσαλονίκης. Η έρευνα αφορά κύκλωμα που εξετάζεται για δραστηριότητες σχετικές με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ληστείες, σωματικές βλάβες και φθορές, με αναφορές σε σύνδεση με τον χώρο του αθλητισμού.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, καθώς και όπλα, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον πλήρη εντοπισμό της δομής και του εύρους της δράσης της ομάδας.

Οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο των συλληφθέντων, τη μεταξύ τους σύνδεση, αλλά και τυχόν εμπλοκή τους σε επιμέρους περιστατικά βίας και παράνομων ενεργειών. Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική λόγω του αριθμού των εμπλεκομένων και της γεωγραφικής έκτασης των ερευνών.