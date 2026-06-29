Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του Τούρκου στα Εξάρχεια - Αποκάλυψε πώς στρατολογήθηκε

Στη σύλληψη ενός 28χρονου υπηκόου Τουρκίας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της δολοφονίας 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια, προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας (29/6) αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του στους αστυνομικούς. Όπως φέρεται να κατέθεσε, στρατολογήθηκε ενώ βρισκόταν στην Τουρκία μέσω της εφαρμογής Telegram, όπου του προσφέρθηκε αμοιβή ύψους 1 εκατομμυρίου τουρκικών λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 18.000 ευρώ, προκειμένου να εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου. Κατά την ίδια κατάθεση, υποστήριξε ότι έφτασε στην Ελλάδα τρεις έως τέσσερις ημέρες πριν από τη δολοφονία.

Μετά την εκτέλεση του 25χρονου, μετέβη σε σπίτι στα Εξάρχεια, όπου άλλαξε ρούχα, και στη συνέχεια αποχώρησε από την περιοχή προκειμένου να εξαφανίσει τα ίχνη του. Η δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ της 13ης Ιουνίου στα Εξάρχεια, με τις Αρχές να εξαπολύουν εκτεταμένες έρευνες που οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη..