Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο Τούρκος που δολοφόνησε ομοεθνή του στα Εξάρχεια

Από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο μετά τις 09:30 το πρωί της Τρίτης (30/6) ο 28χρονος Τούρκος υπήκοος που συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας (29/6) για τη στυγερή δολοφονία του 25χρονου ομοεθνή του στα Εξάρχεια.

Η έρευνα των ελληνικών Αρχών έφερε στο φως μια υπόθεση πληρωμένου συμβολαίου θανάτου, στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών της τουρκικής μαφίας.

Στην Ευελπίδων ο 28χρονος Τούρκος που εκτέλεσε ομοεθνή του στα Εξάρχεια



Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/SfeRc4iPBP — Flash.gr (@flashgrofficial) June 30, 2026

​Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του στους αστυνομικούς. Όπως φέρεται να κατέθεσε, στρατολογήθηκε ενώ βρισκόταν στην Τουρκία μέσω της εφαρμογής Telegram, όπου του προσφέρθηκε αμοιβή ύψους 1 εκατομμυρίου τουρκικών λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 18.000 ευρώ, προκειμένου να εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου. Κατά την ίδια κατάθεση, υποστήριξε ότι έφτασε στην Ελλάδα τρεις έως τέσσερις ημέρες πριν από τη δολοφονία.

Ο δράστης εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα από την περιοχή του Έβρου, μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη και από εκεί κατέφθασε στην Αθήνα, εφαρμόζοντας ένα καλά οργανωμένο σχέδιο.

​Το δίκτυο των Airbnb και η αποτυχημένη διαφυγή

​Για να καλύψει τα ίχνη του, ο 28χρονος είχε νοικιάσει μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) δύο διαφορετικά διαμερίσματα στην Αττική, ενώ είχε προχωρήσει σε κρατήσεις και για άλλα καταλύματα στην πρωτεύουσα.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής των Εξαρχείων, καταφέρνοντας να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του και να τον ταυτοποιήσουν πλήρως.