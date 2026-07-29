Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 13 οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (29/7) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από Φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής.
Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ εθελοντές και 15 οχήματα, καταβάλλοντας προσπάθειες να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της.