Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Μαρκόπουλο

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 13 οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

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Κώστας Παπαδόπουλος

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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (29/7) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από Φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ εθελοντές και 15 οχήματα, καταβάλλοντας προσπάθειες να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

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