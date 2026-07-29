Ρέθυμνο: Νεκροί δύο πυροσβέστες στη φωτιά - Οι πρώτες πληροφορίες για την τραγωδία

Τραγωδία καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ενώ επιχειρούσαν στην πρώτη γραμμή.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το όχημά τους εγκλωβίστηκε στις φλόγες και οι δύο πυροσβέστες -που φέρονται να είναι κάτω των 30 ετών- έπαθαν ασφυξία από τους καπνούς.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές που φθάνουν έως και τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 125 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και 19ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Επιπλέον, συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας συνεχή εικόνα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) με θερμική και οπτική κάμερα.

Μπαράζ 112 για εκκενώσεις χωριών

Την ίδια ώρα, απανωτά μηνύματα 112 εστάλησαν από την Πολιτική Προστασία για εκκενώσεις περιοχών που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο από τη φωτιά στο Ρέθυμνο.

Στις 15:37, εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της περιοχής Σαχτούρια και Μέλαμπες, με κατεύθυνση πρός Αγία Γαλήνη.

Λίγο νωρίτερα, εστάλη μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της περιοχής Κρύα Βρύση, με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο.

Η Περιφέρεια Κρήτης, σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).