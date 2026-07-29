Μπαράζ 112 στη χώρα: Πύρινα μέτωπα σε Κρήτη, Πλωμάρι, Γύθειο

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Σε πύρινο κλοιό βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου, με φωτιές να μαίνονται σε Γύθειο, Λέσβο, Ρέθυμνο και Ηράκλειο ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για την πυρκαγιά της Πάρου που έχει ήδη κάνει στάχτη εκατοντάδες στρέμματα.

Την ίδια ώρα, μπαράζ μηνυμάτων 112 έχουν σταλεί από την Πολιτική Προστασία, καλώντας τους πολίτες να εκκενώσουν περιοχές που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο ή να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Ρέθυμνο - Εκκενώνονται χωριά

Δύσκολη είναι η κατάσταση που επικρατεί στο Ρέθυμνο, με τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στην περιοχή της Κρύας Βρύσης να καίει ανεξέλεγκτη.

Νέο μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Αγίου Γεωργίου και Αγίου Παύλου, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς την Αγία Γαλήνη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άγιος_Γεώργιος και #Άγιος_Παύλος της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου προς #Αγία_Γαλήνη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Μήνυμα 112 εστάλη νωρίτερα στους κατοίκους στις περιοχές Σακτούρια και Μέλαμπες, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς την περιοχή της Αγίας Γαλήνης, ενώ με προηγούμενο μήνυμα 112 οι κάτοικοι της Κρύας Βρύσης κλήθηκαν να μετακινηθούν προς το Ρέθυμνο.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 125 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Επίσης, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Αγίου Βασιλείου, ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές έως 7 μποφόρ.

Καίγεται δάσος στη Λακωνία

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι και στην περιοχή Αγέρανος στο Γύθειο Λακωνίας. Μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

112 και στο Πλωμάρι - Σηκώθηκαν 3 ελικόπτερα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι και στο Πλωμάρι της Λέσβου, με την Πολιτική Προστασία να κελεί τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Στην κατάσβεση μετέχουν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

Φωτό: INTIME/ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Φωτό: INTIME/ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Φωτό: INTIME/ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Φωτιά στο Μορόνι Ηρακλείου

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Μορόνι στο Ηράκλειο Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 ελικόπτερα.