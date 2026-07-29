Φωτιά στο Γύθειο Λακωνίας - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις - Ήχησε 112
Επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.
Φωτιά ξέσπασε και στον Αγέρανο στο Γύθειο Λακωνίας, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφοι .
Επίσης, υδροφόρες του δήμου Ανατολικης Μάνης κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η Λακωνία σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 5 μποφόρ.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Στην περιοχή ήχησε επίσης το 112