Ελλάδα Φωτιά Λακωνία Πυροσβεστική Πυροσβεστικά εναέρια μέσα

Φωτιά στο Γύθειο Λακωνίας - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις - Ήχησε 112

Επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

ΦΩΤΟ-Notospress/Φωτιά στο Γύθειο
ΦΩΤΟ-Notospress/Φωτιά στο Γύθειο
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Φωτιά ξέσπασε και στον Αγέρανο στο Γύθειο Λακωνίας, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. 

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφοι .

Επίσης, υδροφόρες του δήμου Ανατολικης Μάνης κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.



Η Λακωνία σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 5 μποφόρ.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Στην περιοχή ήχησε επίσης το 112

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Λακωνία Πυροσβεστική Πυροσβεστικά εναέρια μέσα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader