Φωτιά στο Γύθειο Λακωνίας - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις - Ήχησε 112

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Φωτιά ξέσπασε και στον Αγέρανο στο Γύθειο Λακωνίας, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφοι .

Επίσης, υδροφόρες του δήμου Ανατολικης Μάνης κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.





Η Λακωνία σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).



Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 5 μποφόρ.



Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Στην περιοχή ήχησε επίσης το 112