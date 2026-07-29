Φωτιά τώρα στο Πλωμάρι Λέσβου - Ήχησε το 112 - Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Ακόμα μία φωτιά έχει ξεσπάσει σήμερα, αυτή τη φορά στο Πλωμάρι της Λέσβου.

Μάλιστα, στάλθηκε 112 στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να αναμένουν τις οδηγίες των αρχών.

Η πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη ξεκίνησε σε περιοχή με χαμηλή ξερή βλάστηση και απορρίμματα στο Πλωμάρι της Λέσβου.

Επί τόπου αρχικά είχαν σπεύσει 24 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 πυροσβεστικά οχήματα και 3 ελικόπτερα, ενώ μετά από λίγο κρίθηκε πως χρειάζεται ενίσχυση των δυνάμεων και πλέον επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 6 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.



Επίσης, συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Λέσβου.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλωμάρι, #Λέσβος.

Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης #ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Σημειώνεται πως το νησί είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).



Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.