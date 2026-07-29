Φωτιά τώρα στο Μορόνι Ηρακλείου - Στη μάχη εναέρια μέσα

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Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μορόνι Ηρακλείου Κρήτης.

Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης έχουν σπεύσει και επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Ηρακλείου για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.