Εκτέλεση στα Εξάρχεια: 25χρονος Τούρκος ο άνδρας που δολοφονήθηκε στην Καλλιδρομίου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία στα Εξάρχεια, με τις έρευνες της αστυνομίας να επικεντρώνονται πλέον στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε θανάσιμα έναν άνδρα στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη.



Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στο σημείο της δολοφονίας βρίσκονταν μόνο ο δράστης και το θύμα, χωρίς να προκύπτει μέχρι στιγμής εμπλοκή άλλου προσώπου τη στιγμή της επίθεσης.

Την ίδια ώρα, τα νεότερα στοιχεία για την ταυτότητα του θύματος διαφοροποιούν την αρχική εικόνα που είχε σχηματιστεί περί αραβικής καταγωγής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νεκρός ήταν γεννημένος το 2001 στην Τουρκία και είχε εισέλθει στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2024.

Το φονικό στα σκαλάκια της Καλλιδρομίου

Η δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 13 Ιουνίου 2026, λίγο πριν από τις 21:00, σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία των Εξαρχείων, κάτω από τον λόφο του Στρέφη.

Περίοικοι άκουσαν πυροβολισμούς και ειδοποίησαν την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον άνδρα θανάσιμα τραυματισμένο στα σκαλάκια στη συμβολή της Καλλιδρομίου με την Εμμανουήλ Μπενάκη.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για άνδρα περίπου 35 ετών, ωστόσο τα νεότερα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές δείχνουν ότι το θύμα ήταν νεότερης ηλικίας.

Πέντε κάλυκες από εννιάρι πιστόλι

Στο σημείο της δολοφονίας εντοπίστηκαν πέντε κάλυκες από πιστόλι των 9 χιλιοστών, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλλιστική εξέταση.

Οι αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν αν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε έχει απασχολήσει και σε άλλη εγκληματική ενέργεια, ενώ παράλληλα συλλέγεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να χαρτογραφηθεί η διαδρομή διαφυγής του δράστη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο δράστης απομακρύνθηκε πεζός από το σημείο μετά τους πυροβολισμούς.

Στο μικροσκόπιο το κίνητρο

Η αστυνομία εξετάζει το υπόβαθρο της υπόθεσης και τις σχέσεις δράστη και θύματος, καθώς από τη μέχρι στιγμής εικόνα δεν φαίνεται να υπήρχε άλλο πρόσωπο στο σημείο τη στιγμή της επίθεσης.

Ένα από τα σενάρια που έχουν τεθεί υπό διερεύνηση είναι το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με προσωπικές διαφορές ή υπόθεση ναρκωτικών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το κίνητρο.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναζητούν μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό και κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στα ίχνη του δράστη.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.