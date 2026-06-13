Ελλάδα Εξάρχεια Έγκλημα Πυροβολισμοί

Έγκλημα στα Εξάρχεια: Άνδρας βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμούς

Η δολοφονία οφείλεται πιθανότατα σε καυγά με τον νεκρό να τρώει πέντε σφαίρες στο κεφάλι - Αναζητείται ο δράστης

Το σημείο του φονικού στα Εξάρχεια/Φωτ. INTIME NEWS
Το σημείο του φονικού στα Εξάρχεια/Φωτ. INTIME NEWS
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος
Update: 22:08

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Πριν από λίγη ώρα εντοπίστηκε στη μέση του δρόμου, στα Εξάρχεια, ένας άνδρας θανάσιμα τραυματισμένος.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία δύο άτομα που κατέβαιναν πιθανότατα από το λόφο Στρέφη αντιδίκησαν μεταξύ τους στη μέση του δρόμου, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη, ο ένας έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε τον άλλον στο κεφάλι πέντε φορές και έφυγε πεζός από το σημείο.

Φωτ.: INTIME NEWS
Φωτ.: INTIME NEWS

Ο νεκρός είναι περίπου 35 ετών και πιθανότατα αραβικής καταγωγής

Στο οδόστρωμα βρέθηκαν πέντε κάλυκες. Ο δράστης αναζητείται από την Αστυνομία.

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Ελλάδα Εξάρχεια Έγκλημα Πυροβολισμοί

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