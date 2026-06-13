Έγκλημα στα Εξάρχεια: Άνδρας βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμούς

Πριν από λίγη ώρα εντοπίστηκε στη μέση του δρόμου, στα Εξάρχεια, ένας άνδρας θανάσιμα τραυματισμένος.



Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία δύο άτομα που κατέβαιναν πιθανότατα από το λόφο Στρέφη αντιδίκησαν μεταξύ τους στη μέση του δρόμου, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη, ο ένας έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε τον άλλον στο κεφάλι πέντε φορές και έφυγε πεζός από το σημείο.

Φωτ.: INTIME NEWS

Ο νεκρός είναι περίπου 35 ετών και πιθανότατα αραβικής καταγωγής



Στο οδόστρωμα βρέθηκαν πέντε κάλυκες. Ο δράστης αναζητείται από την Αστυνομία.