Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από κουκουλοφόρους γιος γνωστού ποινικολόγου στα Εξάρχεια

Επίθεση από αγνώστους δέχθηκε ο γιος του γνωστού ποινικολόγου Νίκου Ρουσσόπουλου, στα Εξάρχεια. Όλα συνέβησαν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Απριλίου έξω από μεζεδοπωλείο, στην οδό Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, 12 άτομα με κράνη και κουκούλες, τον πλησίασαν, λέγοντας του «εσύ δεν είσαι ο γιος του Ρουσσόπουλου;» και αμέσως άρχισαν να τον χτυπούν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Εκεί πήγαν αστυνομικοί για να πάρουν καταθέσεις, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Για την επίθεση έχει υποβληθεί μήνυση.



Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο ποινικολόγος, Νίκος Ρουσσόπουλος, δήλωσε: «Τον έχουν χτυπήσει στο μέτωπο και έχει κοπεί ο μετωπιαίος μυς. Είναι βαθύ και μεγάλο τραύμα. Στο γραφείο μου είχα δεχτεί επίθεση από μέλη συγκεκριμένης ομάδας για το θέμα της ανάληψης της υπόθεσης του γηροκομείου Χανίων. Απείλησαν την συνεργάτιδά μου να αποσύρω τη μήνυση κατά της συγκεκριμένης συλλογικότητας γιατί θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως. Οι δράστες φορούσαν κράνη και κουκούλες. Δεν θα ρωτήσω καμιά συλλογικότητα τι θα ψηφίσω και ποιους θα αναλάβω».