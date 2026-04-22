Νεαρός απείλησε με όπλο υπαλλήλους καθαριότητας στη Νέα Ιωνία

Αίσθηση προκαλεί η καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ υπαλλήλου της καθαριότητας στον δήμο Νέας Ιωνίας για περιστατικό που συνέβη κατά τη νυχτερινή βάρδια.



Σύμφωνα με τον 43χρονο εργαζόμενο, στις 4.40 τα ξημερώματα, στην οδό Βοσπόρου και ενώ βρισκόταν με συνάδελφό του στο απορριμματοφόρο, τους προσέγγισε νεαρό άτομο.

Αρχικά, ο άνδρας τους επιτέθηκε φραστικά, ενώ στη συνέχεια τους έδειξε το όπλο που είχε στη ζώνη του. Όπως υποστήριξε, του είχαν χτυπήσει το αυτοκίνητό του με κάδο απορριμμάτων. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο του, το οποίο ήταν χωρίς πινακίδες, και διέφυγε.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για το συμβάν.