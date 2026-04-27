Σε αμόκ 29χρονος έσπασε με κοντάρι 30 σταθμευμένα ΙΧ στο κέντρο της Αθήνας

Με ένα ξύλινο κοντάρι, με τα χέρια του και με το κεφάλι του, ένας 29χρονος με καταγωγή από την Παλαιστίνη, προκάλεσε ζημιές σε 30 σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας.



Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 03.00 τα ξημερώματα, όταν το «100» έλαβε κλήση για άγνωστο άτομο που προκαλέσει φθορές σε οχήματα στις οδούς Αχαρνών, Αλκιβιάδου και Μαγνησίας. Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 29χρονο εκτός ελέγχου να σπάει παρμπρίζ, πλαϊνά τζάμια και να χτυπάει τα αμαξώματα των οχημάτων προκαλώντας τους ζημιές. Ενδεικτικό είναι ότι είχε τραυματιστεί και ο ίδιος στο κεφάλι, με τους αστυνομικούς να τον μεταφέρουν αρχικά στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.



Ο 29χρονος Παλαιστίνιος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, περί όπλων αλλά και νόμο λέει αλλοδαπών καθώς όπως διαπιστώθηκε βρίσκεται παράνομα στη χώρα.