Παγκράτι: 50χρονος «νταής» έσπασε το πόδι σε 22χρονη επειδή αργούσε να παρκάρει

Στο νοσοκομείο κατέληξε νεαρή οδηγός το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Απριλίου μετά από καβγά με οδηγό μηχανής ο οποίος της επιτέθηκε σωματικά για μια θέση πάρκινγκ.

Όλα συνέβησαν στην περιοχή του Παγκρατίου όταν η 22χρονη οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου επιχειρούσε να παρκάρει επί της οδού Αριστοξένου. Στο σημείο, διερχόμενος οδηγός φαίνεται πως προσπάθησε να πιάσει και εκείνος τη θέση με αποτέλεσμα να μπλοκάρει ο δρόμος.

Ωστόσο, τα πράγματα πήραν αρνητική τροπή όταν ένα τρίτο άτομο επιχείρησε να φύγει από το σημείο, με τη μηχανή του και ως φαίνεται ενοχλήθηκε από την αργοπορία της νεαρής οδηγού με αποτέλεσμα να βγει εκτός εαυτού.

Σε καταγγελία που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται ότι ο άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, κατέβηκε εμφανώς εκνευρισμένος από τη μηχανή και επιτέθηκε στην 22χρονη, χτυπώντας την στο πρόσωπο και σπρώχνοντάς την με δύναμη στο έδαφος.

Όπως αναφέρεται στον ΑΝΤ1, στο σημείο έσπευσε ένα άλλος περίοικος ο οποίος προσπάθησε να σταματήσει τον μαινόμενο 50χρονο. Ο φερόμενος δράστης μόλις κατάλαβε ότι έγινε αντιληπτός αποχώρησε από το σημείο και εισήλθε σε πολυκατοικία της περιοχής μέχρι να παρέλθει το αυτόφωρο.

Η 22χρονη μεταφέρθηκε στον νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Από την εξέταση που έκανε το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα του έξω σφυρού, ενώ κατήγγειλε και το συμβάν στις Αρχές.

Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί οι Αρχές, οι οποίες προχωρούν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Κάτοικος της περιοχής μιλώντας στον ΑΝΤ1 περιέγραψε: «Ακούσαμε φωνές. Σαν να έπεφτε ξύλο [...] Έκλαιγε με λυγμούς, ήταν σε άσχημη κατάσταση. Στα καλά καθούμενα να σε πλακώνουν στο ξύλο. Εναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις καν. Η αστυνομία ήταν όλο το βράδυ εδώ και περίμεναν και το επόμενο πρωί».