Σοκάρει η μαρτυρία της 22χρονης για την επίθεση στο Παγκράτι: «Άρχισε να με κλωτσάει, να με χτυπάει»

«Πριν προλάβω να κλείσω την πόρτα, με άρπαξε από το κολάρο, μου έριξε μπουνιά και με πέταξε πάνω στο αυτοκίνητο. Μετά έπεσα κάτω και άρχισε να με κλωτσάει».

Με αυτά τα λόγια περιγράφει η 22χρονη οδηγός τον εφιάλτη που έζησε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/04) στο Παγκράτι, σε ένα περιστατικό βίας που ξεκίνησε από μια θέση στάθμευσης και κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό.

Η ίδια, εμφανώς σοκαρισμένη, μίλησε στο Mega μετά την επίθεση. Όπως περιγράφει, όλα ξεκίνησαν όταν κατευθύνθηκε προς θέση στάθμευσης κοντά στο σπίτι φίλης της. «Ήμουν περίπου στα 100 μέτρα, μου είπε ότι έχει βρει θέση σχεδόν από κάτω. Πηγαίνω να παρκάρω και εκείνη τη στιγμή κατεβαίνει αυτός από την πολυκατοικία. Όπως είχα μπει, του έκλεινα προσωρινά τη μηχανή για να παρκάρω».

Τα επόμενα δευτερόλεπτα, όμως, η κατάσταση ξέφυγε.

Ο άνδρας, σύμφωνα με την καταγγελία, άρχισε να τη βρίζει με χυδαίους χαρακτηρισμούς και να της ζητά επιτακτικά να μετακινήσει το όχημά της. «Μέσα σε ένα λεπτό του "γυρίζει". Άρχισε να βρίζει εμένα, τη μητέρα μου, τα πάντα», λέει η 22χρονη, που παραδέχεται πως δεν περίμενε ότι η ένταση θα κλιμακωθεί τόσο.

Όταν βγήκε από το αυτοκίνητο, η επίθεση ήταν πλέον αναπόφευκτη.

«Βάζει το κράνος, έρχεται, με πιάνει από το κολάρο και με χτυπάει στο πρόσωπο. Με πέταξε με δύναμη πάνω στο αυτοκίνητο. Εκεί τραυματίστηκε το πόδι μου. Όταν έπεσα κάτω, άρχισε να με κλωτσάει».

Οι κραυγές της κινητοποίησαν κατοίκους της περιοχής, που βγήκαν στα μπαλκόνια και στον δρόμο. «Ήταν μεσημέρι, είχε κόσμο. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κάποιος θα το κάνει αυτό μπροστά σε τόσους ανθρώπους», λέει χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση ενός περαστικού αποδείχθηκε καθοριστική. «Μπήκε μπροστά μου ένας κύριος και με προστάτευσε. Όταν άρχισε να κατεβαίνει κι άλλος κόσμος, 10-12 άτομα, ο δράστης κοίταξε γύρω του και έφυγε τρέχοντας μέσα σε πολυκατοικία».

Η 22χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στο πόδι. Όπως περιγράφει, ο πόνος είναι έντονος και η καθημερινότητά της έχει ανατραπεί. «Με ένα πόδι από το γόνατο και κάτω στον γύψο που είναι τόσο βαρύ και άβολο, δεν μπορείς να βρεις κάποια στάση να μπορείς να κοιμηθείς. Είναι πολύ δύσκολο, πονάω. Μου το έσπασε για τα καλά».

Ο οδηγός της μηχανής διέφυγε μετά την επίθεση, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες εντοπίστηκε να εισέρχεται σε πολυκατοικία της περιοχής. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη οργή και προβληματισμό, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη βία της καθημερινότητας στους δρόμους της πόλης - εκεί όπου μια απλή διαφωνία μπορεί να μετατραπεί, μέσα σε δευτερόλεπτα, σε ανεξέλεγκτη επίθεση.