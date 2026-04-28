Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο 50χρονος «νταής» που ξυλοκόπησε 22χρονη οδηγό για μια θέση πάρκινγκ

Στην ταυτοποίηση του 50χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές ο οποίος το μεσημέρι του Σαββάτου επιτέθηκε φραστικά και σωματικά εναντίον μιας 22χρονης οδηγού η οποία επιχειρούσε να παρκάρει επί της οδού Αριστοξένου στο Παγκράτι με αποτέλεσμα να της σπάσει το πόδι.

Παρά το γεγονός ότι παραμένει ασύλληπτος, αφού κατάφερε να διαφύγει από το σημείο της επίθεσης στο πλαίσιο του αυτοφώρου, οι αστυνομικές Αρχές κατάφεραν να εξακριβώσουν την ταυτότητα του δράστη.

Το νεαρό κορίτσι μετά την επίθεση διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα του έξω σφυρού.

«Πριν προλάβω να κλείσω την πόρτα, με άρπαξε από το κολάρο»

Την ίδια ώρα, σοκαριστική είναι η μαρτυρία του νεαρού κοριτσιού η οποία περιέγραψε λεπτομερώς πώς έγινε η άγρια επίθεση σε βάρος της.

Όπως περιέγραψε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, όλα ξεκίνησαν όταν κατευθύνθηκε προς θέση στάθμευσης κοντά στο σπίτι φίλης της. «Ήμουν περίπου στα 100 μέτρα, μου είπε ότι έχει βρει θέση σχεδόν από κάτω. Πηγαίνω να παρκάρω και εκείνη τη στιγμή κατεβαίνει αυτός από την πολυκατοικία. Όπως είχα μπει, του έκλεινα προσωρινά τη μηχανή για να παρκάρω».

Τα επόμενα δευτερόλεπτα, όμως, η κατάσταση ξέφυγε.

Ο άνδρας, σύμφωνα με την καταγγελία, άρχισε να τη βρίζει με χυδαίους χαρακτηρισμούς και να της ζητά επιτακτικά να μετακινήσει το όχημά της. «Μέσα σε ένα λεπτό του "γυρίζει". Άρχισε να βρίζει εμένα, τη μητέρα μου, τα πάντα», λέει η 22χρονη, που παραδέχεται πως δεν περίμενε ότι η ένταση θα κλιμακωθεί τόσο.

Όταν βγήκε από το αυτοκίνητο, η επίθεση ήταν πλέον αναπόφευκτη.

«Βάζει το κράνος, έρχεται, με πιάνει από το κολάρο και με χτυπάει στο πρόσωπο. Με πέταξε με δύναμη πάνω στο αυτοκίνητο. Εκεί τραυματίστηκε το πόδι μου. Όταν έπεσα κάτω, άρχισε να με κλωτσάει».