Κολωνός: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας παλεύει και συλλαμβάνει διαρρήκτη που τον απείλησε με κατσαβίδι

Στα «πράσα» συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής (26/4) ένας 34χρονος, ο οποίος αποπειράθηκε να διαρρήξει αποθήκες πολυκατοικίας στην περιοχή του Κολωνού, πέφτοντας πάνω σε αστυνομικό εκτός υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 34χρονος, έχοντας στο πλευρό του συνεργό με ρόλο «τσιλιαδόρου», παραβίασε την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας και κατευθύνθηκε στον υπόγειο χώρο, όπου βρίσκονται οι αποθήκες των ενοίκων, με σκοπό να ολοκληρώσει τη διάρρηξη.

Ωστόσο, η δράση του δεν πέρασε απαρατήρητη καθώς αστυνομικός της Άμεσης Δράσης, ο οποίος διαμένει στην πολυκατοικία και βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, αντιλήφθηκε το περιστατικό και έσπευσε να τον ακινητοποιήσει, αποτρέποντας την εξέλιξη της κλοπής.

Κατά την προσέγγιση, ο δράστης αντέδρασε επιθετικά, προτάσσοντας κατσαβίδι και επιχειρώντας να επιτεθεί στον αστυνομικό, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διαφύγει. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων τρία κατσαβίδια, πλήθος κλειδιών, φακός και πένσα, στοιχεία που ενισχύουν το κατηγορητήριο για οργανωμένη εγκληματική δράση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού της ΓΑΔΑ για διακεκριμένη κλοπή κατ’ επάγγελμα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και συνεργός του, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές.