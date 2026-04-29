Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών – Εντοπίστηκε οπλοστάσιο, 5 συλλήψεις

Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης (29/4) η Ελληνική Αστυνομία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη πέντε ατόμων και την κατάσχεση σημαντικού οπλισμού.

Εντοπίστηκαν εντός οικίας, μετά από πληροφορίες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., έξι πυροβόλα όπλα, δύο κυνηγετικές καραμπίνες, δύο αεροβόλα πιστόλια, τέσσερα μαχαίρια, σιδερογροθιά, έξι σπρέι πιπεριού και 230 φυσίγγια. Διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 925 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

ΦΩΤΟ: ΕΛΑΣ

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Δ.Α.Ο.Ε., των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

Παράλληλα βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις του ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη παιδικών καθισμάτων, έλλειψη ΚΤΕΟ, μη χρήση κράνους κ.α.



Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.