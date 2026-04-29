Θρήνος στη Μαγνησία: Ηλικιωμένη αυτοπυρπολήθηκε μετά τον θάνατο της κόρης της

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στον Αλμυρό Μαγνησίας, καθώς μία 96χρονη γυναίκα αυτοπυρπολήθηκε, αδυνατώντας, όπως φαίνεται, να αντέξει την απώλεια της κόρης της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, το βράδυ της Τρίτης (28/4), η ηλικιωμένη γυναίκα βγήκε στην αυλή του σπιτιού της και έριξε οινόπνευμα στα ρούχα της και σε όλο της το σώμα. Στη συνέχεια, έβαλε φωτιά με αναπτήρα, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Τη σορό της 96χρονης εντόπισε ο γιος της τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο οποίος διαμένει στον πάνω όροφο του σπιτιού, όταν πήγε να δει τι κάνει η μητέρα του. Δίπλα στο άψυχο σώμα της ηλικιωμένης γυναίκας, βρήκε ένα μπουκάλι οινόπνευμα και τον αναπτήρα, ενώ η 96χρονη δεν άφησε πίσω κάποιο σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους της αυτοκτονίας της.

«Τι τη θέλω τη ζωή»

Ωστόσο, καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως διαδραμάτισε ο θάνατος της 60χρονης κόρης της ένα χρόνο πριν. Παρά το γεγονός ότι η ηλικιωμένη είχε τον γιο, τη νύφη της και τα εγγόνια της στη ζωή, δεν μπορούσε να αναπληρώσει το κενό που άφησε η απώλεια της κόρης της. «Τι τη θέλω τη ζωή», φέρεται να έλεγε η ηλικιωμένη γυναίκα στους οικείους της, το διάστημα προτού πάρει την τραγική απόφαση.

Στο σημείο που εντοπίστηκε η γυναίκα μετέβη ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τη σορό της στο νοσοκομείο, ενώ η Αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Πάντως, από την ΕΛΑΣ παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή για τα ακριβή αίτια θανάτου της 96χρονης.