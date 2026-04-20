Τραγωδία στο Υπουργείο Τουρισμού: 51χρονη έπεσε από τον 2ο όροφο και σκοτώθηκε
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου, όταν μία γυναίκα έπεσε από τον 2ο όροφο του Υπουργείου Τουρισμού.
Το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 08:30, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, αλλά τα πρώτα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση των Αρχών δείχνουν πως πρόκειται για αυτοχειρία.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η γυναίκα φέρεται να άνοιξε το παράθυρο και να έπεσε στο κενό. Η 51χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.
Παράλληλα, πληροφορίες του FLASH αναφέρουν πως η 51χρονη γυναίκα είχε περάσει επιλόχεια κατάθλιψη και είχε προσπαθήσει ξανά να κάνει κακό στον εαυτό της.