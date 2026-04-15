Τραγωδία στη Λαμία: Ιδιοκτήτης καφετέριας έβαλε τέλος στη ζωή του - Τον εντόπισε εργαζόμενη

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Λαμία από την είδηση της αυτοκτονίας γνωστού επιχειρηματία της πόλης.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το lamiareport.gr, το τραγικό περιστατικό έγινε γνωστό νωρίς το πρωί της Τετάρτης του Πάσχα (15/4), όταν εργαζόμενη στην καφετέρια που ήταν ιδιοκτήτης, στη βόρεια πλευρά της πόλης, πήγε να ανοίξει το κατάστημα.

Μόλις έκανε δύο βήματα στην είσοδο του καφέ, η κοπέλα βρέθηκε μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα, αφού αντίκρισε απαγχονισμένο τον εργοδότη της.

Η εργαζόμενη κάλεσε αμέσως σε βοήθεια και αμέσως έτρεξαν στην καφετέρια περίοικοι επαγγελματίες, οι οποίοι απομάκρυναν από το σημείο την σοκαρισμένη κοπέλα και κάλεσαν ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Στο σημείο λίγο αργότερα κλήθηκε και ο επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας Χριστόφορος Τσαλικίδης, ο οποίος έκανε αυτοψία στο χώρο, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Ο 55χρονος επιχειρηματίας δραστηριοποιούταν πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης, ήταν άνθρωπος ήπιων τόνων και αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

Τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια διατηρούσε καφετέρια στη βόρεια πλευρά της πόλης.