Χανιά: 33χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη από τον σύντροφό της μέσα σε διαμέρισμα

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Χανίων η είδηση ότι μια νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, πρόκειται για μια 33χρονη κοπέλα, υπήκοο Λιθουανίας, η οποία φέρεται να έβαλε τέλος στην ζωή της με απαγχονισμό μέσα στο διαμέρισμά της εντοπίστηκε επί της οδού Πλάτωνος στην περιοχή των Δικαστηρίων.

Τη γυναίκα εντόπισε ο σύντροφός της ο οποίος ήρθε αντιμέτωπος με το μακάβριο θέαμα. Αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές με κλιμάκιο της Αστυνομίας να σπεύδει στο σημείο. Επί τόπου έφτασε και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τη σορό της γυναίκας για να τη μεταφέρει στο νεκροτομείο.

Από την πλευρά της η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία.

