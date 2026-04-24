Ηράκλειο: 28χρονη νοσηλεύτρια έβαλε τέλος στη ζωή της παίρνοντας μεγάλη ποσότητα χαπιών

Τέλος στη ζωή της έβαλε μία νοσηλεύτρια στο Ηράκλειο Κρήτης, καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα φαρμάκων.

Η 28χρονη κοπέλα, η οποία εργαζόταν στην Καρδιολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα χαπιών, θέλοντας να τερματίσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το CretaLive, η νεαρή γυναίκα λίγο πριν καταρρεύσει επικοινώνησε με στενό φιλικό της πρόσωπο, αναφέροντας ότι δεν αισθανόταν καλά.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό, που τη μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τη σταθεροποιήσουν, η 28χρονη δεν τα κατάφερε και κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.