Θάνατος Μυρτώς: Σεξουαλικά κυκλώματα προσέγγισαν άλλες 3 κοπέλες - Ανοίγουν στόματα στην Κεφαλονιά

Το «κοκτέιλ» ουσιών που βρέθηκε στο αίμα της 19χρονης Μυρτώς, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο στην Κεφαλονιά τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4), φαίνεται πως οδηγεί σε νέες αποκαλύψεις, καθώς ανοίγουν τα στόματα στο νησί για τη δράση κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται σεξουαλικά νεαρές κοπέλες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στη σορό της κοπέλας, στο αίμα της εντοπίστηκαν κοκαΐνη, κάνναβη και αλκοόλ, τα οποία φέρονται να είχαν καταναλωθεί την ίδια μέρα.

Η 19χρονη Μυρτώ που έφυγε από τη ζωή στο Αργοστόλι / Φωτ.: social media

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα ευρήματα αυτά, πρόκειται για έναν συνδυασμό εξαιρετικά επικίνδυνο που, όπως τονίζουν οι ειδικοί, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε αιφνίδιους θανάτους σε χρήστες.

Πάντως, ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτώς, Παναγής Δρακουλόγκωνας, τόνισε χθες ότι το επίσημο πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων δεν έχει μέχρι στιγμής εκδοθεί.

«Αυτά τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι αρκετή ώρα πριν τον τελικό χαμό της, η Μυρτώ δεν είχε συναίσθηση του τι πράττει. Δεν είχε συναίσθηση του περιβάλλοντος», τόνισε ο Παναγής Δρακουλόγκωνας, μιλώντας στο STAR.

«Έδωσαν ουσίες σε τρία κορίτσια, η μία έφυγε από το νησί»

Ο ίδιος δηλώνει ότι τις τελευταίες ημέρες έχει δεχτεί σημαντικά τηλεφωνήματα από γονείς στην Κεφαλονιά, οι οποίοι κάνουν λόγο για την ύπαρξη ενός κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

«Επικοινώνησαν μαζί μας τρεις τουλάχιστον γονείς και μας ανέφεραν ότι αντίστοιχα περιστατικά συνέβησαν στα νεαρά τους κορίτσια τα τελευταία χρόνια», σημείωσε ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτώς.

«Τους έδωσαν ουσίες, παρά τη θέλησή τους, με σκοπό να βιντεοσκοπηθούν σε διάφορες -αντιλαμβάνεστε- καταστάσεις. Προτροπή δική μας είναι να απευθυνθούν στις Αρχές. Τουλάχιστον σε μία από τις περιπτώσεις αυτές, η νεαρή κοπέλα έφυγε από το νησί, για να μην έχει καμία επαφή», υπογράμμισε ο κ. Δρακουκόγκωνας.

Πατέρας Μυρτώς: «Κυκλώματα δίνουν 100 ευρώ για κοκαΐνη και βγάζουν χιλιάρικα με βιντεοκλήσεις»

«Πού να φανταστώ ότι υπάρχει ομάδα που γυρίζει και βγάζει φωτογραφίες τα όμορφα, τα άβγαλτα κορίτσια, ότι υπάρχουν διεστραμμένοι και με βιντεοκλήσεις, ποτίζουν το παιδί μου. Ότι επενδύουν στο παιδί μου, να του δώσουν κοκαΐνη και το παρουσιάζουν στους διεστραμμένους και παίρνουν χιλιάρικα», ανέφερε ο πατέρας της Μυρτώς.

«Ρισκάρουν μία δόση που κάνει 100, 200 ευρώ και το παίρνουν το παιδί και κονομάνε. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη», πρόσθεσε.