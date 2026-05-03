Υπόθεση Μυρτώς: Οι έρευνες «ξεκλειδώνουν» μέσω κινητών – «Δεν θα έπαιρνε ποτέ μόνη της ναρκωτικά»

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κεφαλονιά και πυροδοτεί έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Τα στοιχεία που πιστεύεται ότι θα βγουν μέσα από την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων εκτιμάται ότι θα δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Παναγής Δρακουλόγκωνας, μιλώντας για την πορεία των ερευνών, έκανε λόγο για «τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών» στον οργανισμό της 19χρονης, υπογραμμίζοντας πως αυτό και μόνο το γεγονός δείχνει ότι η άτυχη κοπέλα δεν πήρε ναρκωτικά με τη βούλησή της.

«Θέλουμε να μάθουμε τι προηγήθηκε τις δύο-τρεις προηγούμενες ώρες αλλά και τις προηγούμενες ημέρες. Πιστεύω ότι θα το προκύψει από την ακροαματική διαδικασία αυτό που λέει η οικογένεια: ότι ποτέ με τη βούληση της η Μυρτώ δεν θα έπαιρνε ναρκωτικά. Είχε τεράστια ποσότητα ουσιών στον οργανισμό της, - μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, κάνναβη και αρκετή ποσότητα αλκοόλ. Σε κάθε περίπτωση αυτό καταδεικνύει ότι δεν είχε βούληση των πραγμάτων και δεν είχε τον έλεγχο των πράξεων», τόνισε ο κ. Δρακουλόγκωνας μιλώντας την Κυριακή (3/5) στο Ertradio.

«Δεν έπινε ούτε αλκοόλ»

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι η νεαρή δεν θα προχωρούσε ποτέ από μόνη της σε χρήση ναρκωτικών ουσιών και ζητά να διερευνηθεί πλήρως το πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο περιβάλλον και κάτω από ποιες συνθήκες. Όπως τονίζει ο δικηγόρος, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το τι συνέβη, ποιος την οδήγησε στο σημείο και για ποιο λόγο βρέθηκε στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Τονίζουν ότι η εικόνα που παρουσιάζεται δεν συνάδει με τον χαρακτήρα της, σημειώνοντας ότι η νεαρή απέφευγε ακόμη και την κατανάλωση αλκοόλ, προτιμώντας μη αλκοολούχα ποτά. «Ρωτήστε στα μαγαζιά του Αργοστολίου», είπε χαρακτηριστικά ο ο δικηγόρος της οικογένειας.



Η οικογένεια ζητά από τις αρχές να ρίξουν φως στην υπόθεση, επισημαίνοντας ότι τόσο για τους ίδιους όσο και για όσους τη γνώριζαν, η εικόνα αυτή είναι αδιανόητη και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όπως τη γνώριζαν. Ο κ. Δρακουλόγκωνας ανέφερε ακόμη ότι έχουν πάει όλα τα κινητά στην εγκληματολογική υπηρεσία της Αστυνομίας αλλά δεν έχει ενσωματωθεί τίποτα ακόμη στην δικογραφία. Όμως, είπε πως σίγουρα τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν κάποια αποτελέσματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την οικογένεια στο προφίλ της 19χρονης, με τον δικηγόρο να επισημαίνει ότι «δεν έπινε καν αλκοόλ», ενώ όσοι τη γνώριζαν επιβεβαιώνουν πως απέφευγε ακόμη και ποτά με οινόπνευμα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με τον κ. Δρακουλόγκωνα –που είναι και δήμαρχος Σάμης– να μιλά για δύο κρίσιμα ζητήματα: το ανεξέλεγκτο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών και τις ενδείξεις για εκμετάλλευση νεαρών ατόμων. «Το δίκτυο ναρκωτικών έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο», τόνισε, αφήνοντας αιχμές ακόμη και για φόβο μέσα στις Αρχές: «Υπάρχουν αστυνομικοί που φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους», ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, ο δικηγόρος διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί αμέλειας από την πλευρά των γιατρών και των διασωστών, τονίζοντας ότι ενήργησαν με απόλυτο επαγγελματισμό. «Μπορώ να τα πω αυτά γιατί είναι εκτός δικογραφίας. Ο ένας διασώστης μου είπε πως όταν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, κοιτάζοντας με τον φακό την κόρη του ματιού, δεν αντιδρούσε. Συνεπώς, η Μυρτώ είχε ήδη αρχίσει το "ταξίδι", δεν θα επέστρεφε. Φτάνοντας στο νοσοκομείο, ο διασώστης μου είπε ότι ήταν εκεί και ο αγροτικός γιατρός και ο καρδιολόγος. Δεν είχε λόγο να μου πει ψέματα. Το ίδιο μου μετέφεραν και η πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου αλλά και η μητέρα της Μυρτώς» είπε ο κ. Δρακουλόγκωνας.