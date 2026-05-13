«Αυτό στο αφιερώνω με πολλή αγάπη»: Τα τελευταία μηνύματα της Μυρτώς με τη μητέρα της

Συγκίνηση προκαλούν τα τελευταία μηνύματα που αντάλλαξε η 19χρονη Μυρτώ με τη μητέρα της, πριν φύγει από τη ζωή το μοιραίο βράδυ της



Τα νέα στοιχεία, όπως παρουσιάζονται, δείχνουν το ισχυρό δέσιμο που είχε η άτυχη κοπέλα με το το οικογενειακό της περιβάλλον και διαψεύδουν όσους έκαναν λόγο για απομάκρυνση της Μυρτώς από τα κοντινά της πρόσωπα λόγω καταπίεσης και ανάγκης για διασκέδαση και ανεξαρτησία.



Το περιεχόμενο της επικοινωνίας μεταξύ μητέρας και κόρης φαίνεται να αποτυπώνει μια ιδιαίτερα στενή και τρυφερή σχέση, στοιχείο που δεν συνάδει με το αφήγημα των κατηγορουμένων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA.



Στα τελευταία μηνύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας, η μητέρα της 19χρονης εμφανίζεται να στέλνει ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα προς την κόρη της, γράφοντας:



«Αυτό στο αφιερώνω με πολλή αγάπη από τη μάνα σου για εσένα».



Η Μυρτώ απαντά:



«Μαμά μου, σε ευχαριστώ πολύ, το άκουσα».



Σε επόμενο μήνυμα, η μητέρα της συνεχίζει:



«Στο αφιερώνω ζωή μου, πανέμορφη, σε αγαπώ τόσο πολύ».

Αμφιβολίες από τη θεία της 19χρονης

Την ίδια ώρα, η θεία της άτυχης κοπέλας εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για όσα υποστηρίζουν οι συλληφθέντες, αμφισβητώντας ευθέως το αφήγημά τους. «Η Μυρτώ ήταν ένα γλυκό πλάσμα. Είχαν στα χέρια τους το κινητό της και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έφτιαξαν εκείνοι την ιστορία; Αν πραγματικά νοιάζονταν για τη Μυρτώ και δεν της είχαν κάνει κακό, δεν θα την εγκατέλειπαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, επιχειρώντας να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 19χρονη έχασε τη ζωή της, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή και υπό διερεύνηση.