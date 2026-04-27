Κεφαλονιά: «Χημική βόμβα» στο αίμα της 19χρονης Μυρτώς - Τι έδειξαν οι τοξικολογικές

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις δείχνουν την παρουσία πολλαπλών ουσιών στον οργανισμό της.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στο αίμα της φέρεται να εντοπίστηκαν κοκαΐνη, ινδική κάνναβη και αλκοόλ, τα οποία είχαν καταναλωθεί την ίδια ημέρα.

Όπως αναφέρουν ειδικοί, ο συνδυασμός αλκοόλ και κοκαΐνης μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία κοκααιθυλενίου, μιας ιδιαίτερα τοξικής ουσίας που σχετίζεται με αιφνίδιους θανάτους σε χρήστες.

Παράλληλα, ο συνδυασμός κάνναβης με κοκαΐνη επιβαρύνει σοβαρά την καρδιακή λειτουργία, κάτι που, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, μπορεί να οδηγήσει σε οξύ πνευμονικό οίδημα.

Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να δώσουν πιο σαφή εικόνα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της 19χρονης.

Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί τρεις κατηγορούμενοι, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση διά παραλείψεως.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να άφησαν την 19χρονη αβοήθητη, με την κατηγορία να έχει αναβαθμιστεί.