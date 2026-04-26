Έρευνα στο δωμάτιο 10 όπου πέθανε η Μυρτώ - Εντολή για άρση τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου

Νέα δεδομένα αλλά και αμείλικτα ερωτήματα προκύπτουν από την υπόθεση του θανάτου της Μυρτώς στην Κεφαλονιά, μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε η ανακρίτρια στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου η 19χρονη άφησε την τελευταία της πνοή.

Η αυτοψία στο δωμάτιο 10 πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Απριλίου και διήρκεσε περίπου μία ώρα και 15 λεπτά. Στη διαδικασία συμμετείχαν η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, αστυνομικοί, καθώς και ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από το Star, παρά την ενδελεχή έρευνα, δεν εντοπίστηκαν κρίσιμα ευρήματα, καθώς ο 23χρονος κατηγορούμενος καθάρισε τον χώρο πριν φτάσουν οι αστυνομικές αρχές την πρώτη ημέρα, όπως είχε παραδεχτεί και ο ίδιος. Ωστόσο, έγινε λεπτομερής καταγραφή της διάταξης του δωματίου, των εισόδων και εξόδων, αλλά και των γειτονικών χώρων.

Εντολή για άρση δύο απορρήτων

Η ανακρίτρια έχει δώσει εντολή για άρση απορρήτου σε τραπεζικούς λογαριασμούς και κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων, ενώ έχουν ζητηθεί και τοξικολογικές εξετάσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα δεδομένα των κινητών τηλεφώνων, τα οποία εκτιμάται ότι θα αποκαλύψουν τις κινήσεις και τις επαφές του 23χρονου πριν από το θλιβερό περιστατικό.

Το βασικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι τι είπε ο κατηγορούμενος στη Μυρτώ και την έπεισε να μεταβούν στο συγκεκριμένο δωμάτιο.

Ο καυγάς και η ζήλεια του 23χρονου για τη Μυρτώ

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της 19χρονης, ο 23χρονος φέρεται να ζήλευε τη Μυρτώ και να την είχε στοχοποιήσει, έπειτα από έναν μικρό καυγά που είχαν λίγες εβδομάδες πριν το περιστατικό.

Παράλληλα, προκύπτει ότι ο ίδιος ήταν εκείνος που γνώριζε τον 66χρονο άνδρα και τον έφερε σε επαφή με τη Μυρτώ, ενώ φέρεται να απέκρυψε την ύπαρξή του από τις αρχές.

Επιπλέον, οι καταθέσεις του παρουσιάζουν αντιφάσεις: ενώ υποστήριξε ότι βρισκόταν μαζί με τη Μυρτώ σε παγκάκι, υλικό από κάμερες τον κατέγραψε να κινείται μόνος του.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα και οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης.