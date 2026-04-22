Θάνατος Μυρτώς: Στο μικροσκόπιο το κινητό της 19χρονης - Οι τοξικολογικές «κλειδί» για την εξιχνίαση

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης, ενώ αναμένονται ακόμη τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται να έχει το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης, καθώς θεωρείται ότι περιέχει κρίσιμα δεδομένα επικοινωνίας, μηνύματα και κλήσεις που ενδέχεται να φωτίσουν τις συνθήκες του μοιραίου βραδιού.

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι η ανάλυση των στοιχείων μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε τροποποίηση του κατηγορητηρίου, ενώ παράλληλα έχει συλλεχθεί υλικό από το καταγραφικό του ξενοδοχείου όπου διέμενε η νεαρή γυναίκα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία εκκρεμούν και αναμένεται να ρίξουν φως στο εάν υπήρξε χορήγηση ουσιών που επηρέασαν τη συμπεριφορά της 19χρονης.

Ο ρόλος του 66χρονου

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η επικοινωνία της 19χρονης με έναν 66χρονο άνδρα, λίγο πριν την κατάρρευσή της. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταθέσει αυτοβούλως και έχει περιγράψει τις συνομιλίες τους, αναφέροντας ότι η επικοινωνία διακόπηκε αιφνιδιαστικά όταν μπήκε άλλο άτομο στο δωμάτιο.

Ο 66χρονος δεν αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής κατηγορίες, ωστόσο εξετάζεται ο ρόλος του στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι κατηγορούμενοι και οι νέες μαρτυρίες

Σχετικά με την υπόθεση, προφυλακισμένος βρίσκεται ο 23χρονος, που περιγράφεται ως τρανς άτομο και είναι γνωστό με το όνομα «Ολίβια», ο οποίος έδωσε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα, αρνούμενος οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση πέρα από τον 23χρονο και τον 26χρονο αρσιβαρίστα, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που να είχαν οικονομικές συναλλαγές με την 19χρονη το μοιραίο βράδυ. Η αστυνομική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με τους αναλυτές να τονίζουν ότι τα ψηφιακά δεδομένα και τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι καθοριστικά για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.