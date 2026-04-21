Θάνατος Μυρτώς: «Κανένα υλικό δεν χάθηκε από τις κάμερες», λέει ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου

Μια εβδομάδα μετά την τραγική είδηση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση φουντώνουν ολοένα και περισσότερο, την ίδια ώρα που οι Αρχές προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του... παζλ.

Σε διευκρινίσεις σχετικά με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταλύματος στο Αργοστόλι, όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 19χρονη Μυρτώ, προχώρησε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Μιλώντας στο Star, διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για διαγραφή ή απώλεια αρχείων, τονίζοντας ότι οι αρχές έχουν στα χέρια τους το σύνολο του καταγεγραμμένου υλικού από την πρώτη στιγμή.

Πώς λειτουργούσαν οι κάμερες στον χώρο

Ο ιδιοκτήτης εξήγησε την τεχνική φύση του συστήματος παρακολούθησης, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για κλειστό κύκλωμα συνεχούς καταγραφής, αλλά για κάμερες τεχνολογίας IP-WiFi. «Οι κάμερες αυτές ανιχνεύουν την κίνηση και τότε ξεκινούν την καταγραφή. Πολλές φορές ο αισθητήρας μπορεί να "χάσει" κάποια πλάνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα αρχεία διαγράφονται», ανέφερε χαρακτηριστικά. Διευκρίνισε μάλιστα ότι η διαγραφή δεδομένων γίνεται αυτόματα μόνο όταν εξαντληθεί η μνήμη της κάρτας, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση δεν συνέβη, καθώς η κάρτα SD παραδόθηκε άμεσα στην Αστυνομία.

Ράκος ο πατέρας της Μυρτώς: «Την παγίδευσαν σε κύκλωμα - Μην λοιδορούν τη μνήμη του παιδιού μου»

Ο πατέρας της, Χαράλαμπος εμφανίστηκε κατηγορηματικός σχετικά με την σύνδεση που είχε η κόρη του με τους δράστες, εξηγώντας πως «την παγιδεύσανε σε ένα κύκλωμα. Είναι σίγουρο, είναι διασταυρωμένο. Όταν έχεις να κάνει με άνθρωπο που είναι ναρκομανής, που έχει αρρωστήσει θα σε παραμυθιάσει για να μπορέσει να βρει τη δόση του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, συγκινημένος επισήμανε πως «εγώ το παιδί μου το έχασα. Κάνω τώρα αγώνα να μην λοιδορούν στη μνήμη του παιδιού μου» ενώ σχετικά με τη λειτουργία του «κυκλώματος» προσθέτει ότι «σε ενάμιση μήνα γίναν αυτά τα πράγματα, που παρουσιαστήκαν σα γυναίκες, τα ίδια πρόσωπα παρουσιάστηκαν σαν άνδρες. Είναι οργάνωση που δεν έχω ξανασυναντήσει. Παρακαλώ γλιτώστε μας. Να μην εθελοτυφλούμε. Έχουν πεθάνει τόσα παιδιά στο Αργοστόλι».

Κλείνοντας, ο ίδιος ανέφερε πως στόχος του είναι να γλιτώσει και άλλα παιδιά. «Εγώ βγαίνω στον αέρα για δύο λόγους. Να μην λοιδορούνε στο παιδί μου που το σκοτώσανε λες και ήταν φίδι και λέγανε το ένα πρεζόνι στο άλλο "α η πουτ@@@ μας κάνει κόλπα" ενώ το παιδί μου ξεψυχούσε. Προσπαθώ να γλιτώσω τα άλλα παιδιά».

«Έλεγε δεν είχε καθόλου χρήματα μαζί της»

Την ίδια ώρα, οι αφηγήσεις από την πλευρά του 66χρονου που μπλέκεται επίσης στην υπόθεση, διαφέρουν. Ο άνδρας για να δικαιολογήσει τις συνομιλίες που είχε με την 19χρονη Μυρτώ και τα 220 ευρώ που της είχε δώσει, υποστήριξε ότι «δέχτηκα βιντεοκλήση από το τηλέφωνο με προφίλ "Μ.Α" η οποία κράτησε 13 λεπτά και στην οποία η κοπέλα ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου ανέφερε ότι είχε φύγει από το σπίτι της και θα διανυκτέρευε στα παγκάκια, λέγοντάς μου ότι δεν είχε καθόλου χρήματα μαζί της»