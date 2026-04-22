Θάνατος Μυρτώς: «Θα βρισκόμασταν όλοι μαζί ερωτικά» - Τι αποκαλύπτει ο 23χρονος για το μοιραίο βράδυ

Τη δική του εκδοχή για τα περιστατικά που προηγήθηκαν του τραγικού θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4), δίνει ο 23χρονος φίλος της κοπέλας μέσα από τη φυλακή όπου συνεχίζει να κρατείται μαζί με τους άλλους δύο νεαρούς συλληφθέντες, με τους τρεις να αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση δια παραλείψεως.

Ο 23χρονος περιγράφει τι έγινε κατά τη συνάντησή τους στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μέχρι τη στιγμή που εγκατέλειψε τον χώρο, ενώ αναφέρεται στη γνωριμία και τη σχέση του με τη Μυρτώ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση του με κάποιο κύκλωμα.

Η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά

«Ο 66χρονος είχε συναντηθεί δύο φορές με τη Μυρτώ»

«Με τη Μυρτώ γνωρίστηκα σε ένα γάμο στο Αργοστόλι πριν περίπου 1,5 μήνα. Γίναμε φίλοι. Εγώ έμενα στην Ηλιούπολη στην Αθήνα. Μιλούσαμε με τη Μυρτώ μέσα από τα social. Όταν πήγα ξανά στην Κεφαλονιά τώρα το Πάσχα, βγήκα με τη Μυρτώ τρεις φορές για καφέ και για ποτό πριν από εκείνο το βράδυ», δήλωσε ο 23χρονος, μιλώντας στο STAR και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση, που λέει ο πατέρας της. Ο δικηγόρος μου, έχει δώσει στην ανακρίτρια ένα στικάκι μέσα στο οποίο φαίνεται ότι η Μυρτώ είχε προφίλ στη διαδικτυακή πλατφόρμα OnlyFans, στοιχεία που μάζεψε η αδελφή μου και αποδεικνύεται τι έκανε η Μυρτώ σε αυτή την πλατφόρμα από 14 ετών», υποστηρίζει ο κατηγορούμενος.

«Τον 66χρονο τον γνώρισα από μία τρανς περίπου 40 ετών. Εγώ συνομιλούσα και έκανα βιντεοκλήσεις με τον 66χρονο. Γνωρίζω ότι ο 66χρονος και η Μυρτώ είχαν συναντηθεί δύο φορές. Μία φορά στην Αθήνα και μία στην Κεφαλονιά. Κανόνιζαν μάλιστα να πάνε διακοπές μαζί το καλοκαίρι», ανέφερε.

«Θα βρισκόμασταν ερωτικά και ο 66χρονος θα κοιτούσε»

Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι το μοιραίο βράδυ είχαν κανονίσει ερωτική συνεύρεση με τη Μυρτώ, με τον 66χρονο άνδρα να παρακολουθεί μέσω διαδικτύου.

«Το βράδυ που βρεθήκαμε με τη Μυρτώ και μας έστειλε ο 66χρονος τα λεφτά, πήγαμε με τη Μυρτώ στο δωμάτιο, μεταμφιέστηκα, έβαλα περούκα και βάφτηκα ,γιατί είχαμε σκοπό να κάνουμε βιντεοκλήση με τον 66χρονο», είπε ο 23χρονος.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, πριν πάνε στο δωμάτιο, πήγαν σε μία καφετέρια και αγόρασαν βότκα και χυμούς.

«Όταν πήγαμε στο δωμάτιο με τη Μυρτώ, εγώ άλλαξα ρούχα. Έβγαλα από το σακίδιο ερωτικά βοηθήματα, φόρεσα περούκα και γυναικεία εσώρουχα και μακιγιαρίστηκα. Κάλεσα τον (πρώην αρσιβαρίστα) γιατί κάνω χρήση ουσιών και του είπα να φέρει κοκαΐνη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι έχει ζητήσει μέσω του δικηγόρου του να υποβληθεί σε τοξικολογική ανάλυση για να επιβεβαιωθεί ότι είναι χρήστης ουσιών.

«Ο Αλβανός ήταν σε διπλανό δωμάτιο με ανήλικη. Τον κάλεσε ο (πρώην αρσιβαρίστας). Θα συνευρισκόμασταν ερωτικά όλοι μαζί και ο 66χρονος θα ήταν στη βιντεοκλήση για προσωπική του ευχαρίστηση», δήλωσε.

«Έμεινα στο δωμάτιο για να ξεβαφτώ»

«Όταν έπαθε η Μυρτώ τους σπασμούς, εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ από το κινητό μου αλλά επειδή δεν ήξερα τη διεύθυνση, πού είμαστε, για να έρθει το ασθενοφόρο, μίλησε στο τηλέφωνο ο (πρώην αρσιβαρίστας)».

Περιγράφει δε ότι όταν ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας μαζί με τον νεαρό αλβανικής καταγωγής, κατέβασαν κάτω τη Μυρτώ, δεν πήγα μαζί τους «έτσι όπως ήταν». «Έμεινα στο δωμάτιο για να ξεβαφτώ, να βγάλω την περούκα, τα ρούχα και τα γυναικεία εσώρουχα που φορούσα».

Όσον αφορά το τι περιείχε η μαύρη σακούλα που κρατούσε ο ίδιος όταν έφευγε από το δωμάτιο -όπως καταγράφηκε στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας- ο 23χρονος ανέφερε ότι είχε «την περούκα του, τα γυναικεία ρούχα, τη βότκα και τους χυμούς». Πρόσθεσε ότι έδειξε στην ανακρίτρια τις τεχνητές βλεφαρίδες που είχε μέσα στην τσέπη του.