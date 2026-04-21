Σπάει τη σιωπή της από τη φυλακή η 23χρονη τρανς φίλη της Μυρτώς - Τι έγινε το μοιραίο βράδυ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του τραγικού θανάτου της 19χρονης Μυρτώς από την Κεφαλονιά, με τον 23χρονο φίλο της, που περιγράφεται ως τρανς άτομο και είναι επίσης γνωστό με το όνομα «Ολίβια», να μιλά για πρώτη φορά μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου μεταφέρθηκε μετά το περιστατικό.

Η 23χρονη τρανς αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τη νεαρή κοπέλα αλλά και στο μοιραίο βράδυ, επιχειρώντας να δώσει τη δική του διάσταση στα γεγονότα.

«Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση. Με τη Μυρτώ γνωριστήκαμε πριν από 1,5 χρόνο σε γάμο στην Κεφαλονιά και από τότε αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Το Πάσχα πήγα στο χωριό μου στην Κεφαλονιά και με την Μυρτώ συναντηθήκαμε 2 -3 φορές για καφέ και ποτό», ανέφερε.

Περιγράφοντας τι συνέβη το κρίσιμο βράδυ, τόνισε: «Το βράδυ που πήγα με τη Μυρτώ στο δωμάτιο μεταμφιέστηκα, έβαλα περούκα και βάφτηκα γιατί είχαμε σκοπό να κάνουμε βιντεοκλήση με τον 66χρονο», αποκαλύπτοντας παράλληλα πώς είχαν γνωριστεί.

«Τον 66χρονο τον γνώρισα από μία 40χρονη τρανς γυναίκα στην Αθήνα. Οι δυο τους είχαν ερωτική σχέση. Εγώ πήρα τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και ο 26χρονος μίλησε από το κινητό μου. Έμεινα στο δωμάτιο για να βγάλω την περούκα, τα ρούχα που είχα βάλει και να ξεβαφτώ. Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα όσα ακούγονται περί μαστροπείας», είπε σε δήλωσή του, που προβλήθηκε από την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Δικηγόρος οικογένειας: «Ό,τι λέει ο 23χρονος είναι ανακριβές»



Ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης Μυρτώς, Παναγής Δρακουλόγκωνας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», αναφέρθηκε στις εξελίξεις της υπόθεσης αμφισβητώντας όσα υποστηρίζει ο 23χρονος κατηγορούμενος.

«Ό,τι και να λέει ο 23χρονος είναι ανακριβές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με άτομα από το φιλικό περιβάλλον, πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση φέρεται να εμφανίστηκε στην καθημερινότητα της Μυρτούς τις τελευταίες εβδομάδες πριν τον θάνατό της.

Η οικογένεια της 19χρονης, μέσω του δικηγόρου της, υποστηρίζει ότι η Μυρτώ «ποτέ δεν θα έκανε χρήση ναρκωτικών με τη βούλησή της», αν και όπως επισημάνθηκε δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί πλήρη ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ εκκρεμούν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Παράλληλα, εκφράζεται η εκτίμηση ότι τις τελευταίες ημέρες πριν τον θάνατό της η 19χρονη ενδέχεται να είχε δεχθεί ψυχολογική πίεση και χειρισμό.

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε και σε εμπλεκόμενα άτομα, σημειώνοντας ότι η οικογένεια θεωρεί πως συγκεκριμένα πρόσωπα παρουσιάζονται ως αξιόπιστα, ενώ ο 23χρονος βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού.