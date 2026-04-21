Θάνατος Μυρτώς: «Κλειδί» το κινητό της 19χρονης - Μηνύματα και κλήσεις στο επίκεντρο της έρευνας

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, καθώς οι Αρχές στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε έναν κρίσιμο «μάρτυρα»: το κινητό τηλέφωνο της άτυχης κοπέλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συσκευή εντοπίζονται σημαντικά στοιχεία επικοινωνίας – μηνύματα, κλήσεις και επαφές – τα οποία φέρεται να επιχειρήθηκε να αποκρυφθούν ή ακόμη και να διαγραφούν. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκαλύψουν ένα πλέγμα σχέσεων που προϋπήρχαν του μοιραίου βραδιού και να φωτίσουν τον ρόλο συγκεκριμένων προσώπων.

Άρση απορρήτου και νέες καταθέσεις

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και η ενδελεχής ανάλυση των κινητών όλων των εμπλεκομένων. Οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία που θα αποτυπώσουν με ακρίβεια τις τελευταίες ώρες της 19χρονης.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να κληθούν εκ νέου πρόσωπα για καταθέσεις, καθώς η υπόθεση αποκτά ολοένα και πιο σύνθετες διαστάσεις.

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να δείξουν εάν στη Μυρτώ είχαν χορηγηθεί ουσίες που την κατέστησαν ανήμπορη να αντιδράσει.

Οι απαντήσεις σε αυτό το σκέλος θεωρούνται κομβικές για την κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατό της.

Ο 66χρονος και οι τελευταίες επικοινωνίες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις τελευταίες επικοινωνίες της 19χρονης, καθώς φέρεται να είχε επαφή με έναν 66χρονο άνδρα λίγο πριν καταρρεύσει.

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε λεπτομερώς τις συνομιλίες τους, αναφέροντας πως η επικοινωνία τους διακόπηκε απότομα όταν μπήκε κάποιος στο δωμάτιο. Το πρόσωπο αυτό φαίνεται να έχει επαφές με την 19χρονη πριν και κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο διαμέρισμα.

Το σκηνικό στο Airbnb

Η 19χρονη βρισκόταν σε διαμέρισμα τύπου Airbnb μαζί με άλλα άτομα, σε ένα περιβάλλον που ερευνάται εξονυχιστικά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον χώρο αλλά και σε γειτονικά δωμάτια φέρονται να βρίσκονταν συνολικά επτά άτομα, μεταξύ των οποίων μια 18χρονη και δύο ακόμη ενήλικες.

Οι Αρχές εξετάζουν το πώς κανείς δεν αντέδρασε εγκαίρως στην κατάρρευση της κοπέλας, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για πιθανές παραλείψεις ή σιωπή.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Πηγές από το περιβάλλον της Μυρτούς υποστηρίζουν ότι δεν είχε καμία σχέση με ναρκωτικές ουσίες και δεν ήταν μπλεγμένη σε κυκλώματα.

Ωστόσο, οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να έπεσε θύμα χειραγώγησης από πρόσωπο που την προσέγγισε και την οδήγησε σταδιακά σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της έρευνας, ενδεχομένως αποκαλύπτοντας αν πίσω από την υπόθεση κρύβεται οργανωμένο κύκλωμα που δρούσε μεθοδικά.