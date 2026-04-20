«Κραυγή» από την αδελφή της Μυρτώς: «Σας παρακαλώ μιλήστε, υποπτεύομαι τους πάντες»

Δημόσια έκκληση απευθύνει η αδελφή της Μυρτώς που έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4) στην Κεφαλονιά, καλώντας όποιον γνωρίζει κάτι για την υπόθεση να βρει το θάρρος και να μιλήσει.

Για τον θάνατο της 19χρονης κοπέλας κατηγορούνται μέχρι στιγμής τρεις νεαροί που παραμένουν προφυλακισμένοι, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως. Ωστόσο, η αστυνομία φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση, τον ρόλο του 66χρονου άνδρα που μίλησε μέσω εφαρμογής με την Μυρτώ το μοιραίο βράδυ και της μετέφερε χρήματα, ενώ στο «μικροσκόπιο» τίθεται το ενδεχόμενο η κοπέλα να είχε βρεθεί θύμα κυκλώματος.

Η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά

«Θέλω από τον κόσμο, ειδικά εδώ της κοινωνίας της Κεφαλονιάς, οτιδήποτε ξέρει, οποιαδήποτε πληροφορία έχει, να την πει», δήλωσε η αδελφή της Μυρτώς, Γιάννα Κοτσόρου, μιλώντας στο MEGA και το «Live News».

«Η ενημέρωση είναι το όπλο της αλήθειας. Για να βοηθήσουμε και τα υπόλοιπα παιδιά και να ξεβρωμίσει αυτή η κοινωνία», πρόσθεσε.

«Είναι όλοι υπεύθυνοι, μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Υποπτεύομαι τους πάντες», τόνισε χαρακτηριστικά η αδελφή της Μυρτώς.

«Ας κάνει κάποιος ένα ανώνυμο τηλέφωνο, στην αστυνομία, σε μένα ή να μας δώσει ένα χαρτάκι. Να μας δώσει το φως, να βρούμε τις άκρες. Αυτή η ιστορία βρωμάει πολύ, θα πέσουμε από τα σύννεφα».

«Σας παρακαλώ πολύ, κάντε το για αυτόν τον πατέρα που πολεμάει και βασανίζεται, είναι 82 χρονών και έχει περάσει τόσα πολλά στη ζωή του. Κάντε το για αυτόν τον πατέρα και για αυτή τη μάνα, που αυτή τη στιγμή περνούν το χειρότερο πράγμα που έχουν περάσει στη ζωή τους», είπε η αδελφή της 19χρονης.

«Όποιος ξέρει να μιλήσει για να σώσουμε και τα άλλα παιδιά και να ξεβρωμίσει το νησί μας και η Ελλάδα από αυτά τα πράγματα», δήλωσε.

Ο 66χρονος σπάει τη σιωπή του - Περιγράφει τη συνομιλία του με τη Μυρτώ

Την ίδια ώρα, ο 66χρονος άνδρας, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό την επικοινωνία που είχε το μοιραίο βράδυ με την Μυρτώ.

«Το μοιραίο βράδυ, 23.38, με πήρε βιντεοκλήση η εκλιπούσα, κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά. Έξω από ένα φαρμακείο ήταν; Τράπεζα ήταν; Δεν κατάλαβα. Σε όχι καλή κατάσταση. Και μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι, τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι και ότι θα μείνει στα παγκάκια και το έχει ξανακάνει, ότι δεν μπορεί, δεν την καταλαβαίνουν. Επέμενε ότι δεν έχει χρήματα», τόνισε.

Τότε, όπως είπε, την προέτρεψε να μείνει σε κάποια φίλη της και στη συνέχεια να δει τι θα κάνει. «Όχι, δεν έχω κανέναν. Λοιπόν, της λέω, κοίτα να δεις. Δώσε μου ένα IBAN να σου βάλω κάποια χρήματα, να πας να βρεις ένα δωμάτιο να μείνεις, να είσαι ασφαλής, να πάρεις και έναν φορτιστή για να έχεις να μιλήσεις. Πιες κι ένα τζιν ή κρασί να χαλαρώσεις. Κάνε ένα ντους, να κοιμηθείς και αύριο σκέφτεσαι τι θα κάνεις».

Μετά από δισταγμούς, όπως ανέφερε, η 19χρονη του είπε να της στείλει χρήματα μέσω IRIS. «Μου έστειλε έναν αριθμό. Της πρότεινα αν θέλει να έρθει στην Πρέβεζα. Της πρότεινα να της δώσω τα κλειδιά στην Αθήνα να πάει να μείνει μόνη της. Κάπως να χαλαρώσει, να φύγει από αυτή την κατάσταση...».

Η τελευταία επαφή

Όπως είπε, λίγα λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα, η Μυρτώ τον πήρε ξανά. «Με παίρνει βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο όπου είναι σε ένα κρεβάτι ντυμένη. Μαύρο φόρεμα νομίζω είχε. Σε καλύτερη κατάσταση. Μπρούμυτα. Έχοντας το τηλέφωνο απέναντι από το πρόσωπό της. Την έβλεπα δηλαδή και μου λέει, να, βρήκα δωμάτιο. Είμαι εντάξει».