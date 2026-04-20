Δικηγόρος οικογένειας 19χρονης Μυρτώς: «Η θυσία της θα απαλλάξει την κοινωνία από αποβράσματα»

Σε νέα φάση εισέρχεται η έρευνα για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι, καθώς οι Αρχές διευρύνουν το πεδίο των ερευνών, εξετάζοντας πλέον περισσότερα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η επικοινωνία που είχε η νεαρή γυναίκα, με κρίσιμα τηλεφωνικά δεδομένα να θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Δηλώσεις του δικηγόρου της οικογένειας

Μιλώντας στο Action24, ο δικηγόρος της οικογένειας υπογράμμισε ότι η βασική επιδίωξη είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και η αποκάλυψη της αλήθειας για όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες και ημέρες.

Παράλληλα, τόνισε πως αναμένονται σημαντικά στοιχεία από την κύρια ανάκριση, όπως η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Όπως επισημάνθηκε, η έρευνα παραμένει ανοιχτή, ενώ εξετάζεται και ο ρόλος προσώπου που φέρεται να είχε επικοινωνία με την 19χρονη λίγο πριν τον θάνατό της.

Οι Αρχές δεν περιορίζονται πλέον στον 66χρονο από την Πρέβεζα και στους τρεις ήδη συλληφθέντες, αλλά εξετάζουν και άλλα άτομα που ενδέχεται να σχετίζονται είτε με τις τελευταίες στιγμές της 19χρονης είτε με το ευρύτερο περιβάλλον της.