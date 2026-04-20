Πυκνώνει το μυστήριο για τον θάνατο της Μυρτώς - Στο «μικροσκόπιο» ο 66χρονος κι ένας «Δημήτρης»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, με την υπόθεση να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα όσο η έρευνα προχωρά, καθώς φέρεται να εμπλέκονται περισσότερο άτομο, με τη «βεντάλια» των ερευνών να ανοίγει.

Οι Αρχές πλέον δεν εστιάζουν μόνο στον 66χρονο άνδρα από την Πρέβεζα και στους τρεις ήδη συλληφθέντες, αλλά εξετάζουν και άλλα πρόσωπα που φαίνεται να διαδραμάτισαν ρόλο είτε στα τελευταία δραματικά λεπτά της ζωής της 19χρονης, είτε στο παρασκήνιο της καθημερινότητάς της.

Στο μικροσκόπιο κι άλλα πρόσωπα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, η υπόθεση δεν φαίνεται να κλείνει με τις τρεις προφυλακίσεις του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα, του 23χρονου φίλου της Μυρτούς και του 22χρονου Αλβανού.

Η έρευνα συνεχίζεται εντατικά και εξετάζονται πλέον και άλλα άτομα, καθώς πολλά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά: πώς η Μυρτώ οδηγήθηκε σε τέτοια τραγική κατάληξη; Τι ρόλο έπαιξαν οι ουσίες; Και ποια ήταν η πραγματική διάσταση των «βιντεοκλήσεων επί πληρωμή» που, σύμφωνα με την απολογία ενός εκ των συλληφθέντων, έκανε η 19χρονη;

Τι συνέβαινε στο διπλανό δωμάτιο;

Σοκ προκαλούν και οι αποκαλύψεις του προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, (Γιώργος Καλλιακμάνης). Όπως ανέφερε, υπήρχαν άνθρωποι που επιδίωκαν να ωθήσουν τη Μυρτώ στην πορνεία, ενώ αποκάλυψε πως ένα ανήλικο κορίτσι βρισκόταν στο δωμάτιο 11, δίπλα στο δωμάτιο όπου η 19χρονη άφησε την τελευταία της πνοή. Τα ερωτήματα για το τι έκανε εκεί το ανήλικο και αν έχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση είναι πλέον στο επίκεντρο.

Η οικογένεια της Μυρτούς υποστηρίζει ότι πίσω από τον θάνατό της κρύβεται κύκλωμα. Κομβικό πρόσωπο θεωρείται ο (66χρονος άνδρας από την Πρέβεζα), που έδωσε στη Μυρτώ 220 ευρώ λίγο πριν πεθάνει, ισχυριζόμενος ότι «τη λυπήθηκε». Ωστόσο, οι συγγενείς της 19χρονης πιστεύουν ότι υπάρχουν περισσότερα πρόσωπα εμπλεκόμενα. Οι Αρχές εξετάζουν κάθε στοιχείο: κινητά, κάμερες, μηνύματα, ενώ συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις. Παράλληλα, αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα ρίξουν φως σε κρίσιμες πτυχές.

Στο κάδρο ο 66χρονος και ένας «Δημήτρης»

Κομβικό ρόλο στην έρευνα φαίνεται να έχει ο (66χρονος), ο τελευταίος άνθρωπος που επικοινώνησε με τη Μυρτώ και της έστειλε χρήματα. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, λίγο πριν κοπεί η σύνδεση κατά τη συνομιλία τους, άκουσε το όνομα «(Δημήτρης)», το οποίο εξετάζεται πλέον ως πιθανό νέο πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση.

«Εκτιμούμε ότι τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα υπάρξουν νέα στοιχεία, τα οποία ίσως οδηγήσουν και σε εμπλοκή και άλλων ατόμων. Θα λάμψει η αλήθεια για το τι ακριβώς έχει συμβεί», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας.

Τι συνέβη στο Airbnb το μοιραίο βράδυ

Οι Αρχές προσπαθούν τώρα να χαρτογραφήσουν λεπτό προς λεπτό όσα έγιναν στο Airbnb. Σημαντικό εύρημα θεωρείται η μεταφορά των 220 ευρώ μέσω συστήματος (IRIS), έπειτα από βιντεοκλήση μεταξύ της Μυρτούς και του 66χρονου, μόλις δύο λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα — την τελευταία χρονική στιγμή που η 19χρονη φαίνεται να είχε επαφή με το περιβάλλον.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και όλα δείχνουν πως οι αποκαλύψεις των επόμενων ημερών θα είναι καθοριστικές για το τι πραγματικά συνέβη στη Μυρτώ.