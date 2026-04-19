Θάνατος Μυρτώς: Ο μυστηριώδης ρόλος του 66χρονου - Η ανήλικη που έμενε στο διπλανό δωμάτιο

Στην Αθήνα και στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να προφυλακιστούν οι 3 νεαροί συλληφθέντες που κατηγορούνται για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς, τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4) στην Κεφαλονιά, ενώ την ίδια στιγμή η ΕΛΑΣ προσπαθεί να ρίξει φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης που παραμένουν άγνωστες.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών μπαίνουν τυχόν άλλα πρόσωπα που πιθανώς εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ εξετάζεται ποια ήταν ακριβώς η σχέση της 19χρονης με τους κατηγορούμενους και το διάστημα πριν τη μοιραία βραδιά.

Το ενδεχόμενο δράσης ενός κυκλώματος που προσπαθούσε να προσεγγίσει τη Μυρτώ για να την εκμεταλλευτεί εξετάζεται σοβαρά, με την αστυνομία να μην πείθεται από την εκδοχή που παρουσιάζουν οι δράστες πως ήταν απλά μια παρέα που συναντήθηκε τη μοιραία βραδιά για να «περάσει καλά» με κατανάλωση ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στον 66χρονο άνδρα με τον οποίο μίλησε -όπως ο ίδιος παραδέχθηκε στις Αρχές- η Μυρτώ το μοιραίο βράδυ. Όπως δήλωσε, ήρθε σε επαφή με την Μυρτώ μέσω του 23χρονου φίλου της και εκείνο το βράδυ, είχε επικοινωνία με την 19χρονη μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και με βιντεοκλήση.

Υποστήριξε ότι η Μυρτώ βρισκόταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και ζήτησε υποστήριξη γιατί όπως του είπε είχε φύγει από το σπίτι της και «θα κοιμόταν σε παγκάκια». Ο 66χρονος της έδωσε συμβουλές και της μετέφερε ποσό 220 ευρώ μέσω IRIS ως οικονομικό βοήθημα. Προσφέρθηκε μάλιστα να την φιλοξενήσει.

Ο 23χρονος βέβαια φαίνεται να έδωσε διαφορετική εκδοχή για τις επικοινωνίες που είχε ο 66χρονος με τη Μυρτώ.

«Τους έφερα σε επαφή και έκαναν παρέα. Μάλιστα είχαν κανονίσει να πάνε και διακοπές μαζί. Μιλήσαμε με βιντεοκλήση από το δωμάτιο. Είχαμε πάει να περάσουμε καλά και μιλούσαμε και οι τρεις εκείνο το βράδυ», φέρεται να είπε ο 23χρονος στις Αρχές, όπως μεταφέρει ρεπορτάζ του ANT1.

Πάντως, οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου και με άλλα πρόσωπα. Στο γεγονός ότι η Μυρτώ έπεσε θύμα σπείρας επιμένει και ο πατέρας της 19χρονης κοπέλας, ενώ την εκτίμηση ότι και άλλα πρόσωπα εμπλέκονται στην υπόθεση εκφράζει και ο δικηγόρος της οικογένειας, Παναγής Δρακουλόγκωνας.

Η παρουσία δεύτερης ανήλικης

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στο Action24, ο επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, δήλωσε ότι στο διπλανό δωμάτιο του ξενοδοχείου που βρισκόταν η Μυρτώ το μοιραίο βράδυ, διέμενε μία ανήλικη. «Στο δωμάτιο αυτό, το μοιραίο βράδυ, πήγε ο Αλβανός υπήκοος», είπε, για έναν από τους τρεις κατηγορούμενους στην υπόθεση.

Ταυτόχρονα, υποστήριξε ότι, από την προσωπική του έρευνα, σε άλλο δωμάτιο έμενε ένας 56χρονος πατέρας της ανήλικης κοπέλας που έμενε στο δωμάτιο δίπλα από την Μυρτώ.

Σε συνέντευξή του στο STAR χθες, ο Γιώργος Καλλιακμάνης τόνισε ότι φέρεται να υπήρχε σχέδιο εκμετάλλευσης της νεαρής κοπέλας μέσω πορνείας, το οποίο δεν υλοποιήθηκε λόγω του τραγικού τέλους της 19χρονης.