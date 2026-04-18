Θάνατος Μυρτώς: Πληροφορίες για «διαμάχη μεταξύ γιατρών» - ΕΔΕ και μήνυση προαναγγέλλει ο Γεωργιάδης

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση των καταγγελιών που ακολούθησαν τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, καθώς τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής δείχνουν ότι η γυναίκα που εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ως «νοσηλεύτρια» ενδέχεται να μην ανήκει στο νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με καταγγελία των εργαζομένων και όσα έχει ανακοινώσει το υπουργείο Υγείας, η γυναίκα φέρεται να παρουσιάστηκε ψευδώς με αυτή την ιδιότητα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η παρέμβασή της να συνδέεται με προσωπική αντιπαράθεση εντός του νοσοκομείου.

Η αρχική καταγγελία είχε προβληθεί σε τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1, όπου η γυναίκα υποστήριξε ότι η 19χρονη Μυρτώ δεν έλαβε έγκαιρα ιατρική βοήθεια, επειδή δεν υπήρχε η αρμόδια γιατρός στη θέση της. Ωστόσο, η διοίκηση του νοσοκομείου και οι εργαζόμενοι διέψευσαν επισήμως αυτόν τον ισχυρισμό, ενώ το Σωματείο Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς ζήτησε να διερευνηθεί ποια ήταν η γυναίκα που προχώρησε στις συγκεκριμένες δηλώσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εργαζόμενοι του νοσοκομείου που άκουσαν την παρέμβαση υποστήριξαν ότι αναγνώρισαν τη φωνή της γυναίκας και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν επρόκειτο για νοσηλεύτρια, αλλά για μία γιατρό του ίδιου νοσοκομείου. Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στο «μικροσκόπιο» έχει τεθεί και το ενδεχόμενο προσωπικής αντιδικίας ανάμεσα σε δύο γιατρούς, κάτι που, αν επιβεβαιωθεί, θα αλλάξει πλήρως τη διάσταση της υπόθεσης.

Διατάχθηκε ΕΔΕ με εντολή Άδωνι

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε δημόσια, ανακοινώνοντας ότι διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι το Νοσοκομείο Κεφαλονιάς λειτούργησε σωστά και ότι η Μυρτώ διασωληνώθηκε από τους παρόντες γιατρούς πριν καταλήξει. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως, αν αποδειχθεί ότι υπήρξε ψευδής καταγγελία για λόγους προσωπικής αντιδικίας, θα κατατεθεί μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και η υπεύθυνη δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ.

Διέταξα ΕΔΕ που ξεκινάει άμεσα για την τραγική αυτή συκοφαντία. Α) το Νοσοκομείο λειτούργησε άψογα, η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν πεθάνει από τους εκεί παρευρισκομένους ιατρούς. Β) εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες που μου μεταφέρθηκαν και είχαμε μια τέτοια συκοφαντία του ΕΣΥ για λόγους… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 18, 2026

Ο ίδιος ο υπουργός είχε από τις πρώτες ημέρες διαβεβαιώσει, έπειτα από επικοινωνία με τη διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, τη διοίκηση του νοσοκομείου και τη διεύθυνση νοσηλευτικής υπηρεσίας, ότι στην εφημερία υπήρχε ιατρικό προσωπικό στα επείγοντα και ότι το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα. Σύμφωνα με τις δημόσιες τοποθετήσεις του, η 19χρονη είχε φτάσει στο νοσοκομείο ήδη σε κατάσταση ανακοπής, γεγονός που κινητοποίησε αμέσως τους διαθέσιμους γιατρούς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η αντίδραση των νοσηλευτών του νοσοκομείου, οι οποίοι, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, υπέγραψαν κοινή δήλωση με την οποία διαβεβαιώνουν ότι κανένα μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού δεν προχώρησε στην ανώνυμη καταγγελία που μεταδόθηκε τηλεοπτικά. Η κίνηση αυτή ενίσχυσε περαιτέρω τις αμφιβολίες γύρω από την ταυτότητα της γυναίκας και τα πραγματικά της κίνητρα.

Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ το βάρος πλέον μετατοπίζεται από την αρχική δημόσια καταγγελία στο αν υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια διασποράς ψευδών ισχυρισμών γύρω από μια τραγωδία που έχει ήδη συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και το πανελλήνιο. Προς το παρόν, τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας και του νοσοκομείου αντικρούουν την εικόνα περί εγκατάλειψης της 19χρονης χωρίς ιατρική φροντίδα.