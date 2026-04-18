Κεφαλονιά: Τα αναπάντητα ερωτήματα που άφησαν οι 3 κατηγορούμενοι - «Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα»

Αργά το βράδυ της Παρασκευής (17/4) ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ανάκρισης των τριών συλληφθέντων για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4), με εισαγγελέα και ανακριτή να αποφασίζουν τελικά την προφυλάκιση των νεαρών που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως.

Σε γενικές γραμμές, οι κατηγορούμενοι αποποιούνται κάθε ευθύνη για τη τραγική κατάληξη της 19χρονης κοπέλας, υποστηρίζοντας μάλιστα -στις απολογίες τους- ότι την βοήθησαν μετά την επιδείνωση που παρουσίασε η κατάσταση της υγείας της, η οποία ακολούθησε την κατανάλωση ναρκωτικών.

Η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά

Ο 23χρονος φίλος της Μυρτώς, με τον οποίο βρέθηκαν μαζί στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τη μοιραία νύχτα, ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας ο οποίος τους προμήθευσε ναρκωτικά αλλά και ένας 22χρονος Αλβανός, φίλος του τελευταίου, που ήταν παρών στο περιστατικό, φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου στο Αργοστόλι, με πλήθος πολιτών να έχει συγκεντρωθεί έξω από κτίριο φωνάζοντας «δολοφόνοι».

Πλήρης αποποίηση ευθυνών

Πρώτος στο Δικαστικό Μέγαρο προσήλθε λίγο μετά τις 10 το πρωί, ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ο ίδιος, ο 23χρονος και η 19χρονη συγκέντρωσαν χρήματα και προχώρησε στην προμήθεια ναρκωτικών ουσιών από άτομο που γνώριζε, οι οποίες στη συνέχεια καταναλώθηκαν σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Ο 26χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης η 19χρονη άρχισε να παρουσιάζει έντονη αδιαθεσία, την οποία ο ίδιος απέδωσε αρχικά σε επιληπτική κρίση. Όπως κατέθεσε, επιχείρησε να της προσφέρει βοήθεια, επιχειρώντας –όπως είπε– να της ανοίξει το στόμα, ισχυριζόμενος ότι εκείνη τον δάγκωσε, γεγονός στο οποίο αποδίδει και τις κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στον χώρο. Παράλληλα, ζήτησε να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, υποστηρίζοντας ότι φέρει ακόμη εμφανή σημάδια από το δάγκωμα.

Όσον αφορά τον 22χρονο κατηγορούμενο, ο 26χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι εκείνος βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο του ξενοδοχείου και ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά όταν η 19χρονη παρουσίασε επιδείνωση στην υγεία της. Σύμφωνα με την ίδια απολογία, ο 22χρονος μετέβη στο δωμάτιο και στη συνέχεια πήρε το μπουφάν της κοπέλας, γεγονός που -όπως υποστηρίζει η υπεράσπισή του- εξηγεί γιατί εμφανίζεται πρώτος να εξέρχεται από το ξενοδοχείο.

Ο ίδιος ο 22χρονος φέρεται να ανέφερε στην απολογία του ότι βρέθηκε τυχαία στο ίδιο ξενοδοχείο το μοιραίο βράδυ, λέγοντας ότι είχε πάει να συναντήσει με άλλο πρόσωπο που διέμενε εκεί. Αρνήθηκε ότι κατανάλωσε ναρκωτικά ή αλκοόλ μαζί με τα άλλα άτομα και υποστηρίζει ότι του χτύπησαν την πόρτα για να ζητήσουν βοήθεια και εκείνος ανταποκρίθηκε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 26χρονου, η 19χρονη μεταφέρθηκε στο πεζούλι έξω από το ξενοδοχείο, όπου και παρέμεινε έως την άφιξη του ασθενοφόρου. Ο 22χρονος φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι κάλυψε την κοπέλα με το μπουφάν της για να την προστατεύσει από το κρύο και ότι η παράδοσή της στο ΕΚΑΒ έγινε μόλις έφτασαν οι διασώστες. Ο 26χρονος παραδέχτηκε ότι αρχικά είπε στο ΕΚΑΒ πως δεν γνώριζε την Μυρτώ, σημειώνοντας ότι αυτό ήταν λάθος.

Πάντως, οι δύο συγκατηγορούμενοι φέρονται να υποστήριξαν πως μετέφεραν τη 19χρονη στο πεζοδρόμιο έξω από το κατάλυμα, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί και θα επιταχυνθεί η παραλαβή της από το ΕΚΑΒ.

Όσον αφορά τον 23χρονο κατηγορούμενο και φίλο της Μυρτώς, με τον οποίο βρέθηκε αρχικά στο δωμάτιο, φέρεται να υποστήριξε ότι μετέφερε το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης σε καφετέρια όπου σύχναζαν, εκτιμώντας -όπως φέρεται να είπε- ότι θα μπορούσε να το παραλάβει αργότερα, καθώς δεν ανέμενε ότι η υπόθεση θα είχε τόσο τραγική εξέλιξη.

Μάλιστα, σε δηλώσεις του έξω από το δικαστικό μέγαρο, ο δικηγόρος του 23χρονου υποστήριξε ότι η Μυρτώ έφτασε ζωντανή στο νοσοκομείο, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι δεν δέχτηκε την κατάλληλη περίθαλψη και κάνοντας λόγο για ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν σε σχέση με όλα αυτά.

Άφιξη στα δικαστήρια της Κεφαλονιάς ενός εκ των κατηγορουμένων για τον θάνατο της Μυρτώς/Inkefalonia

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων έκαναν λόγο για πρόσθετο οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο πιθανότατα να προσδώσει νέα διάσταση στην υπόθεση. Υπέβαλαν αίτημα να τεθεί στη διάθεση των δικαστικών αρχών το σύνολο των διαθέσιμων βίντεο από το κατάλυμα και τους γύρω χώρους, κάνοντας λόγο για ελλείπον υλικό από εξωτερική κάμερα, το οποίο ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμο για την πορεία της έρευνας.

Αναπάντητα ερωτήματα

Ωστόσο, στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι φέρονται να άφησαν αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία θα κληθούν να διευκρινίσουν στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Κεντρικό ερώτημα είναι γιατί δεν περίμεναν το ασθενοφόρο και τα μέλη του ΕΚΑΒ στο δωμάτιο στο οποίο παρουσίασε πρόβλημα στην υγεία της η Μυρτώ. Γιατί επέλεξαν να μεταφέρουν την κοπέλα σε σημείο έξω από το κατάλυμα σε δημόσιο χώρο, με τον όποιο εύλογο κίνδυνο για απώλεια χρόνου και για επιδείνωση της κατάστασής της;

Επίσης, ειδικά ο 23χρονος καλείται να δώσει σαφείς απαντήσεις γιατί επέλεξε να «καθαρίσει» το δωμάτιο και να καλύψει τα ίχνη της συνάντησής του με την Μυρτώ. Γιατί επέλεξε να κρατήσει το κινητό της και να το αφήσει σε χώρο εστίασης για να το βρει κοντινό της πρόσωπο;

Τι προηγήθηκε της βραδιάς «διασκέδασης» στο ξενοδοχείο; Πώς μια κοπέλα, που σύμφωνα με τις μέχρι τώρα μαρτυρίες, δεν είχε επαφή με ναρκωτικές ουσίες, βρέθηκε να ζητά -όπως αναφέρεται- η ίδια να κάνει χρήση ναρκωτικών;

Υπό ποιες συνθήκες έγινε η γνωριμία της 19χρονης με τον 23χρονο, με τους άλλους κατηγορούμενους αλλά ενδεχομένως και με άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντος του 23χρονου φίλου της; Τι προηγήθηκε τις ημέρες πριν την μοιραία βραδιά;

«Υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα»

Την εκτίμηση ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου της Μυρτώς τα ξημερώματα της Τρίτης, εξέφρασε και ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης, Παναγής Δρακουλόγκωνας, σε συνέντευξή του χθες στον ANT1.

Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου και τόνισε ότι η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Υπογράμμισε επίσης ότι η πλευρά της οικογένειας έχει πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζητά να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια γύρω από τα γεγονότα, όχι μόνο τις τελευταίες ώρες πριν τον θάνατο της 19χρονης, αλλά και σε ευρύτερο χρονικό πλαίσιο που ενδεχομένως να περιλαμβάνει ημέρες ή και εβδομάδες πριν.

Η θέση αυτή του συνηγόρου της οικογένειας έρχεται να συναντήσει τα όσα έχει υποστηρίξει τις τελευταίες ημέρες ο πατέρας της Μυρτώς, ο οποίος αναφέρει ότι η κόρη του έπεσε θύμα ενός κυκλώματος.