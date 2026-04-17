Κεφαλονιά: Θρήνος και βουβός πόνος στον αποχαιρετισμό της 19χρονης Μυρτώς

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και με δεκάδες λευκά στεφάνια να κοσμούν την είσοδο του ναού, συγγενείς, φίλοι και ολόκληρη η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν σήμερα τη 19χρονη Μυρτώ, που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή.



Η ατμόσφαιρα έξω από την εκκλησία ήταν βαριά, με τον χρόνο να μοιάζει σταματημένος. Από νωρίς το μεσημέρι, πλήθος κόσμου άρχισε να συγκεντρώνεται στο προαύλιο, κρατώντας λευκά λουλούδια, σύμβολο της αγνότητας και της νεότητας που χάθηκε τόσο άδικα. Τα βλέμματα όλων ήταν χαμένα, αναζητώντας απαντήσεις σε ένα «γιατί» που δεν πρόκειται να απαντηθεί ποτέ.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελείται σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου, η κηδεία της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, με συγγενείς και φίλους να την αποχαιρετούν στο Αργοστόλι.



Την ίδια ημέρα, οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση απολογούνται ενώπιον των ανακριτικών αρχών. pic.twitter.com/Yk3Wznbt0Q — Flash.gr (@flashgrofficial) April 17, 2026

Στην είσοδο του ναού, τα λευκά στεφάνια με τις κορδέλες που έγραφαν «Καλό Ταξίδι» και «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ» σχημάτιζαν έναν θλιβερό διάδρομο. Οι φίλοι της, νέοι άνθρωποι που μεγάλωσαν μαζί της, στέκονταν αμίλητοι, με τα δάκρυα να κυλούν στα πρόσωπά τους, αδυνατώντας να πιστέψουν πως η αγαπημένη τους φίλη δεν είναι πια ανάμεσά τους.

Η οικογένεια της 19χρονης, βίωνε τον απόλυτο πόνο.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον χαμό της κοπέλας, η οποία ήταν γνωστή για το χαμόγελο και την καλοσύνη της. Τ