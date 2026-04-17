Κεφαλονιά: Κάθε ευθύνη αποποιούνται οι συλληφθέντες - «Τα ρίχνουν» ακόμα και στους γιατρούς

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, οι οποίοι βρέθηκαν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή σήμερα Παρασκευή (17/4) αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως.

Η 19χρονη Μυρτώ (Φωτ.: social media)

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, εισαγγελέας και ανακριτής αναμένεται να αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση και συγκεκριμένα αν θα κριθούν προφυλακιστέοι ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Έξω από τα δικαστήρια της Κεφαλονιάς υπήρξε πρωτοφανής κινητοποίηση, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kefaloniapress.gr, βασικό επιχείρημα της υπεράσπισης, όπως το ανέπτυξε ο δικηγόρος Χρήστος Τσόλκας, δικηγόρου ενός εκ των συλληφθέντων, είναι ότι η δίωξη σε βάρος του εντολέα του είναι νομικά αβάσιμη, καθώς -όπως υποστήριξε- δεν προκύπτει συμμετοχή του ούτε στην προμήθεια ούτε στη χρήση ουσιών, ενώ επικαλέστηκε και νέα στοιχεία, όπως τηλεφωνικές επικοινωνίες και οικονομικές συναλλαγές, που κατά την άποψή του επηρεάζουν ουσιαστικά την υπόθεση και πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του 23χρονου φίλου της Μυρτώς, Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, υποστήριξε ότι υπάρχουν σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα όχι μόνο για τις κινήσεις των εμπλεκομένων, αλλά και για όσα συνέβησαν από τη στιγμή που η 19χρονη διακομίστηκε ζωντανή στο νοσοκομείο, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο εντολέας του δεν έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές, αμφισβήτησε την εικόνα που διαμορφώνεται σε βάρος του και κατήγγειλε διαρροή προσωπικού υλικού από το κινητό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.