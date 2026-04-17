«Σήμερα έχω γάμο και κηδεία»: Το σπαρακτικό μήνυμα του πατέρα της Μυρτώς

Η Κεφαλονιά αποχαιρετά σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου, τη 19χρονη Μυρτώ, σε μια τελετή που ο πατέρας της περιγράφει ως έναν τραγικό «γάμο». Η κηδεία του κοριτσιού, που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4), θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως, με την τοπική κοινωνία να παραμένει παγωμένη μπροστά στις συνθήκες του θανάτου της.

Ο πατέρας της, σε μια κραυγή οδύνης που αποτυπώνει το μέγεθος της απώλειας, αποκάλυψε πως έντυσε το παιδί του νύφη για την τελευταία του κατοικία, σημειώνοντας με πικρία πως αντί να τη συνοδεύσει στον αγαπημένο της, τη συνοδεύει τώρα στην αγκαλιά του Χάρου.

Πίσω όμως από τον βουβό πόνο, ο πατέρας της 19χρονης εξαπέλυσε βαρύτατες καταγγελίες, κάνοντας λόγο για ένα οργανωμένο κύκλωμα που δρούσε στο νησί. Όπως ανέφερε, οι προειδοποιήσεις του προς τη Μυρτώ για «διαβόλους με αγγελικά πρόσωπα» αποδείχθηκαν προφητικές, καθώς πιστεύει πως το παιδί του χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα για οικονομικές συναλλαγές. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι δράστες έριξαν κάποια ουσία στο ποτό της, η οποία της προκάλεσε σπασμούς και οδήγησε στον θάνατό της, ενώ στη συνέχεια την εγκατέλειψαν αβοήθητη στο σημείο όπου βρέθηκε.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, καθώς οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται σήμερα αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση διά παραλείψεως. Η κοινωνία της Κεφαλονιάς, αλλά και ολόκληρη η χώρα, παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, με τον πατέρα της Μυρτώς να ζητά μόνο ένα πράγμα: να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην επιτραπεί σε κανέναν να λοιδορήσει τη μνήμη του παιδιού του, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή.