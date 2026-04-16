Το χρονικό: Η γνωριμία που οδήγησε στο μοιραίο ραντεβού θανάτου την 19χρονη Μυρτώ

Η σχέση της 19χρονης Μυρτώς με τον Ο.Σ δεν ήταν περιστασιακή της τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δυο τους γνωρίζονταν το τελευταίο χρονικό διάστημα και διατηρούσαν συχνή επαφή. Αυτός, μόνιμος κάτοικος Αργοστολίου, αποτελούσε το πρόσωπο-σύνδεσμο της κοπέλας με την τοπική ζωή, αλλά και, όπως αποδείχθηκε, με τον κόσμο των ουσιών.



Το μοιραίο βράδυ της 13ης Απριλίου 2026, η Μυρτώ βρισκόταν μαζί του. Η μητέρα της, στην κατάθεσή της, αναφέρει πως η κόρη της την ενημέρωσε ότι ήταν με τον Ο.Σ και ότι είχαν βρει δωμάτιο για να μείνουν. Η γνωριμία τους βασιζόταν σε μια σχέση εμπιστοσύνης που επέτρεψε στον Ο.Σ να οργανώσει τη διαμονή τους στο ξενοδοχειακό συγκρότημα.

Στις 00:10 της 14ης Απριλίου, η Μυρτώ επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη του καταλύματος και έκλεισε το δωμάτιο 10, καταβάλλοντας το ποσό των 40 ευρώ μέσω IRIS. Δεκαεπτά λεπτά αργότερα, η κάμερα ασφαλείας τους καταγράφει να εισέρχονται μαζί στο κτίριο.

Η εμπλοκή των «άλλων»: Η γνωριμία με τους προμηθευτές



Η «γνωριμία» της Μυρτώς με τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον πρώην αρσιβαρίστα Γ.Ε και τον VΖ, έγινε υπό τις πλέον σκοτεινές συνθήκες, μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και με αποκλειστικό σκοπό τη χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ομολογία του πρώην αρσιβαρίστα, η Μυρτώ ήταν εκείνη που εξέφρασε την επιθυμία για χρήση κοκαΐνης. Ο φίλος της Ο.Σ, λειτουργώντας ως μεσάζοντας, κάλεσε τον Γ.Ε, ο οποίος είναι γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Η πρώτη επαφή της κοπέλας με τον προμηθευτή έγινε στις 02:21, όταν εκείνος έφτασε στο δωμάτιο για να παραδώσει την πρώτη δόση. Η γνωριμία τους ήταν καθαρά «συναλλακτική». Λίγο αργότερα, η παρέα διευρύνθηκε με την άφιξη του VΖ, φίλου και συνεργάτη του πρώην αρσιβαρίστα.

Το μοιραίο δίωρο και η κατάρρευση

Η δικογραφία περιγράφει μια κλιμακούμενη χρήση ουσιών. Μετά την πρώτη δόση, η Μυρτώ ζήτησε κι άλλη. Ο Γ.Ε αποχώρησε και επέστρεψε στις 03:11 για τη δεύτερη προμήθεια. Σε αυτό το χρονικό σημείο, η 19χρονη βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με άνδρες που μόλις είχε γνωρίσει, από το φίλο της.

Γύρω στις 03:30, η κατάσταση γίνεται εφιαλτική. Η Μυρτώ αρχίζει να παρουσιάζει σπασμούς, πνευμονικό οίδημα και να χάνει τις αισθήσεις της. Οι διάλογοι που καταγράφονται δείχνουν ότι η «γνωριμία» αυτή μετατράπηκε σε εγκληματική αδιαφορία. Αντί να καλέσουν βοήθεια, οι τρεις άνδρες πανικοβάλλονται για τις συνέπειες. «Θα μπλέξουμε, βγάλ' την έξω», φέρεται να ειπώθηκε.

Η έξοδος και η εγκατάλειψη



Η κορύφωση του δράματος αποτυπώνεται σε βίντεο τα ξημερώματας στις 04:31. Οπρώην αρσιβαρίστας και ο VΖ μεταφέρουν το αναίσθητο σώμα της Μυρτώς στις σκάλες.Την παρατάνε σε ένα τοιχίο στον δρόμο, σαν αντικείμενο. Όταν φτάνει το ΕΚΑΒ, οι δύο άνδρες που πριν λίγο έκαναν χρήση μαζί της, δηλώνουν ψυχρά στους διασώστες: «Δεν τη γνωρίζουμε, την βρήκαμε τυχαία στον δρόμο».



Ο Ο.Σ, ο άνθρωπος που την γνώρισε σε αυτή την παρέα, παρέμεινε κρυμμένος στο δωμάτιο για να σβήσει τα ίχνη (αποτυπώματα, σύριγγες). Η Μυρτώ άφησε την τελευταία της πνοή στις 05:45 στο νοσοκομείο, θύμα μιας μοιραίας αλυσίδας γνωριμιών που ξεκίνησε από μια νύχτα διασκέδασης και κατέληξε σε μια οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης ενός θανάτου. Η αστυνομία, μέσα από τα στίγματα των κινητών και τις κάμερες, απέδειξε ότι όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους και βρίσκονταν στο ίδιο δωμάτιο, καταρρίπτοντας τους αρχικούς ισχυρισμούς τους.